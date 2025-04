Oblivion Remastered ist auf Steam erschienen, doch Spieler schimpfen: Selbst mit einer RTX 4090 könnt ihr nicht flüssig spielen

Spieler diskutieren, ob man in Diablo 4 zu schnell OP ist, blicken neidisch auf Path of Exile 2

Ihr könnt in Diablo 4 bald leichter gegen die Endgame-Bosse kämpfen, aber an ihren Loot zu kommen wird schwieriger

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Eine Studie in Japan zeigt: Teile der Generation Z hat Probleme, ihre Kosten zu bezahlen, weil sie zu viel Geld in Spiele stecken

In Japan hat ein Teil der Generation Z Probleme, ihre Kosten zu bezahlen, weil sie zu viel Geld in Spiele stecken

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was sind die Probleme? Bethesda setzt bei Oblivion Remastered wie viele neuere Spiele auf die Unreal Engine 5 (kurz UE5). Die sieht zwar sehr schick aus und bietet viele zusätzliche Grafikeffekte, aber hat auch einen großen Haken und das ist die Performance. Kritik gibt es an der Unreal Engine 5 schon lange .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to