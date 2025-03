Ein aktueller Hit auf Steam beweist, dass die Welt auf die falsche Grafik-Engine setzt und nach Frankfurt sehen sollte

Mit Kingdom Come Deliverance 2 ist auf Steam ein Rollenspiel mit hübscher Grafik erschienen. Das RPG setzt jedoch nicht wie viele andere neue Spiele auf die Unreal Engine 5, sondern auf ein Produkt aus Deutschland.

Welche Engine benutzt Kingdom Come Deliverance 2? Die Unreal Engine 5 wird bei vielen neuen Titeln als Maßstab für beeindruckende Grafiken verwendet und sorgt sofort für hohe Erwartungen bei den Spielern.

Doch auch Kingdom Come Deliverance 2 sieht fantastisch aus und überzeugt besonders mit seinen satten Wiesen und dichten Wäldern, die durch die CryEngine 5 realistisch dargestellt werden. Die CryEngine aus Frankfurt am Main, die ihren Anfang 2006 mit Far Cry nahm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt und stellt mittlerweile eine echte Konkurrenz zur Unreal Engine 5 dar.

Im Trailer seht ihr, wie Kingdom Come Deliverance 2 wirklich aussieht:

Wahre Konkurrenz aus Frankfurt

Wie stark ist die Konkurrenz aus Deutschland? Das Beispiel von Kingdom Come Deliverance 2 zeigt, dass die CryEngine es ermöglicht, grafisch gut aussehende Spiele zu entwickeln, ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen. Mit einer GeForce GTX 1060 als Mindestanforderung für KCD 2 wird dabei kein Spieler ausgeschlossen.

Der Director von Kingdom Come Deliverance 2 erklärte, warum sie sich gegen die Unreal Engine 5 entschieden haben: „Die Unreal Engine 5 ist perfekt für trockene Welten, Felsen und Wüsten, aber nicht für Bäume und dichte Vegetation“, sagt er im Fantastický Podcast EP. 42 auf YouTube.

Die CryEngine überzeuge vor allem mit ihrer Fähigkeit, Vegetation und realistische Umgebungen detailliert darzustellen, was sie in Spielen wie Kingdom Come Deliverance 2 besonders auszeichnet. Sie biete zudem eine gute Balance zwischen visueller Qualität und Performance, was sie zu einer attraktiven Wahl für Entwickler macht.

Gibt es auch monetäre Unterschiede? Auch in Bezug auf die Lizenzgebühren gibt es Unterschiede zwischen den beiden Engines. Während Entwickler bei der Unreal Engine 5 erst ab einem Umsatz von 1 Million US-Dollar Lizenzgebühren von 5 % zahlen müssen (via unrealengine.com), erhebt Crytek für die CryEngine bereits ab einem Umsatz von 5.000 US-Dollar Lizenzgebühren (via cryengine.com). Für kleinere Entwickler, die diese Marke möglicherweise nicht erreichen, könnte es finanziell günstiger sein, auf die Unreal Engine zu setzen.

Auch Redakteur Alberto Lloria von 3DJuegos teilt die Meinung, dass die Videospielindustrie mit ihrer Versteifung auf die Unreal Engine 5 möglicherweise einen falschen Weg eingeschlagen habe. Gerade anhand des aktuellen Beispiels von Kingdom Come Deliverance 2 zeige sich, dass die Konkurrenz aus Frankfurt am Main mit dem Marktführer mithalten könne und in gewissen Punkten sogar die Nase vorn habe.

Lloria hebt hervor, dass das Spiel durch die Nutzung der CryEngine 5 beeindruckende Grafiken liefere, ohne dabei Performance-Einbußen hinzunehmen. Für ihn sei das ein klares Zeichen, dass es nicht immer die neueste und am meisten beworbene Engine braucht, um ein visuelles Meisterwerk zu erschaffen. Warum die Unreal Engine 5 überhaupt so beliebt ist, kann man anhand von 4 Videos erklären: 4 Videos zur neuen Unreal Engine zeigen uns, wie fantastisch das Gaming der Zukunft aussehen wird