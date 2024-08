Legend of Ymir: Das MMORPG in Unreal Engine 5 hat einen neuen Release-Zeitraum

Wann das neue MMORPG Legend of Ymir für den internationalen Markt erscheinen soll, wurde bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Der Finanzbericht des Entwicklers lässt jedoch auf eine Veröffentlichung im Jahr 2025 schließen.

Um was für ein Spiel geht es? Legend of Ymir ist ein kommendes MMORPG vom südkoreanischen Entwicklerstudio WeMade für PC und Mobile. Das Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll riesige PvP-Schlachten bieten, viel mehr ist aber bislang nicht bekannt.

Beim Setting des Spiels bedient man sich der nordischen Mythologie und Götterwelt, die Entwickler versprechen „eine neue Legende aus dem Land von Odin“. Schaut man sich den letzten Gameplay-Trailer an, ist diese Inspiration kaum zu verkennen:

Zweigeteilter Launch von Legend of Ymir

Wann erscheint das Spiel? Ursprünglich war eine Veröffentlichung im Jahr 2024 geplant, doch nun scheint es so, als würde sich zumindest der internationale Release um ein Jahr verzögern.

In einem Finanzbericht des Entwicklers taucht Legend of Ymir bei der Auflistung der kommenden Spiele gleich zweimal auf: Einmal als Release im Jahr 2024 und ein zweites Mal mit dem Zusatz „Global“ für das Jahr 2025.

Aller Voraussicht nach wird das Spiel also zuerst nur in Südkorea erscheinen, dort aber immerhin noch 2024. Erst im Jahr 2025 soll es dann wohl auch in Europa und der restlichen Welt spielbar sein. Einen genaueren Zeitrahmen geben die Entwickler jedoch auch im Bericht nicht an.

