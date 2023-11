Neues MMORPG in Unreal Engine 5 zeigt Gameplay, spielt in der nordischen Mythologie und kommt 2024

Das neue MMORPG Legend of Ymir hat einen frischen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Das Spiel soll bereits 2024 an den Start gehen und in der nordischen Mythologie spielen.

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG des koreanischen Entwicklers WeMade setzt in seinem Setting auf die nordische Mythologie. Legend of Ymir wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet besonders realistische Grafik. Das MMORPG soll ein „Next-Gen“ MMORPG werden und kündigte in der Vergangenheit riesige PvP Schlachten und Belagerungskämpfe an.

Das MMORPG soll eine reichhaltige Story haben und eine Reihe an Life-Aktivitäten bieten wie Angeln, Jump&Run Puzzles und Wettbewerbe wie Armdrücken und Wett trinken.

Ingame-Szenen von Legend of Ymir im Trailer

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt uns verschiedene Inhalte aus dem Spiel, neben Cutscenes gibt es auch Ingame-Footage zu sehen. Das Spiel bietet ein Action-basiertes Kampfsystem und Quick-Time-Events in Bosskämpfen. Legend of Ymir scheint einen Mix aus Story-Mode und MMORPG zu haben, bei dem wir fließend aus den Cutscenes in das wirkliche Spiel wechseln und zurück.

Im Gameplay-Trailer sehen wir auch für das Setting typische Dinge wie Raben, Tierpelze und Äxte bei den Charakteren. Auch Mounts soll es in Legend of Ymir geben, im Trailer sehen wir dabei sowohl fliegende als auch reitende Spieler.

Einen ersten Blick auf verschiedene Klassen können wir im Trailer erspähen. Uns sind die folgenden Klassen aufgefallen:

Barde – Eine Fernkampfklasse mit Harfe

Speermeister – Eine Nahkampfklasse mit guter Beweglichkeit

Krieger / Barbar – Eine Nahkampfklasse mit Schild und Axt oder Hammer

Druide / Zauberer – Eine Fernkampfklasse mit einer Rute

Priester – Eine Fernkampfklasse mit Heilstab

Welche Inhalte können wir erwarten? Im Trailer wird uns eine PvP Schlacht gezeigt bei der ca. 25 Charaktere gleichzeitig Kämpfen. Auch einen ersten Raid kann man sehen, hier haben wir über 15 Charaktere gezählt. Dungeons scheint es auch zu geben, wir konnten hier einen Bosskampf mit 4 Spielern beobachten.

Wann kommt das Spiel? Im neuen Trailer haben die Entwickler das Erscheinungsdatum ihres neuen MMORPGs verraten. Legend of Ymir soll bereits 2024 veröffentlicht werden. Es wird allerdings erwartet, dass das Spiel erst Ende des Jahres erscheint, da für Anfang des Jahres die Veröffentlichung eines der erfolgreichsten Koreanischen MMORPGs im Westen geplant ist.

Wie will sich das Spiel finanzieren? Die Entwickler von Legend of Ymir, WeMade sind bekannt dafür auf Blockchain und NFTs in Spielen zu setzten. So auch in ihrem aktuellsten MMORPG MIR4, hier können Spieler Erze abbauen und in eine Kryptowährung umwandeln, um damit Geld zu verdienen. Das sorgte in der Vergangenheit bereits für über eine Million Spieler, doch viele davon waren wahrscheinlich Bots. Im neuen Trailer ist nichts Neues zum Thema Monetarisierung zu sehen, es bleibt also abzuwarten, ob WeMade der Linie treu bleibt und bei Legend auf Ymir auch auf Blockchain und Kryptowährung setzt.