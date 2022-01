Neues MMORPG mit Unreal Engine 5 kommt, sieht fast aus wie real

Das neue MMORPG Legend of Ymir kommt für PC und Mobile. Es wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bringt realistische Grafiken. Im Trailer zeigt das MMORPG, wie “echt” so ein Spiel aussehen kann.

Was ist das für ein Spiel? Der koreanische Entwickler WeMade arbeitet gerade an einem neuen MMORPG, das für PC und auch für Mobile-Geräte erscheinen soll. Legend of Ymir wird mit der neuen Unreal Engine 5 entwickelt. In einer neuen Tech-Demo zeigt das Team, welche starken Grafiken die Engine schaffen kann.

Bedenkt, dass eine Tech-Demo das Maximum zeigt, was technisch möglich ist. In der Regel wird ein Großteil davon im fertigen Spiel herunterskaliert.

Ingame-Szenen von Legend of Ymir im Trailer

Das zeigen die Entwickler: Im Video sprechen die Entwickler des MMORPGs darüber, mit welchen Mitteln sie die fotorealistische Qualität erzeugen und wie durch den Einsatz der Unreal Engine 5 Gesichtszüge und der Ausdruck der Augen besonders zur Geltung kommen. Im Video ab 4 Minuten und 17 Sekunden wird dann Ingame-Footage gezeigt.

Ein Charakter zeigt sich als Modell. Das weiße Kleid ist sehr detailliert mit Mustern dargestellt. An Gurten und dem Umhang befinden sich goldene, detaillierte Broschen. Das Gesicht schaut stolz und überrascht.

Wir binden euch hier das Video ein, damit ihr euch selbst ein Bild der Grafik machen könnt:

Legend of Ymir – Release, Plattform, Entwickler

Was wissen wir zum Spiel? Laut MMOCulture soll es in Legend of Ymir riesige PvP-Schlachten geben. Das Spiel soll ein “Next Gen”-MMORPG werden und auf Belagerungskämpfe setzen.

Wann ist Release? Das ist noch unklar. Im Video spricht das Team von der “nahen Zukunft”.

Auf welchen Plattformen kommt es? Der Plan ist, Legend of Ymir gleichzeitig auf dem PC und auf Mobile zu veröffentlichen.

Was wissen wir über die Entwickler? Das Entwickler-Team WeMade ist bekannt für das MMORPG MIR4, das im Oktober bereits den Meilenstein von über 1 Million gleichzeitigen Spielern knackte. Legend of Ymir sehen viele als nordische Version von MIR4, mit Gottheiten wie Thor, Loki und Odin.

Eine Eigenheit an MIR4 ist, dass Spieler im MMORPG ein Erz abbauen können, das sich dann in Kryptowährung umwandeln lässt, die man für echtes Geld verkaufen kann. So sollen manche Spieler gar nicht “spielen”, sondern zum Arbeiten im MMORPG unterwegs sein.

Die Blockchain-Technologie von WeMade soll auch bei Legend of Ymir genutzt werden.