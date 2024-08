2.500 Prozent Zuwachs & neues Allzeithoch auf Steam für 14 Jahre altes MMORPG, zockt jetzt Elder Scrolls Online kostenlos

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Übrigens gab’s die Tage ein neues Special von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz, der einige Killer-Features aufgezählt hat, auf die kein neues Online-Rollenspiel verzichten sollte: Diese 10 großartigen Features sollte jedes MMORPG besitzen

3 Zeitpunkte, an denen World of Warcraft für tot erklärt wurde

WoW: The War Within Beta Trailer – Schatten und Zorn

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

3 Dinge, die ihr vor dem Launch von WoW: The War Within erledigen solltet

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

WoW: The War Within – Schatten unter der Oberfläche

Xal’atath spielt im neuen Trailer von WoW – The War Within eine wichtige Rolle:

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf Neuigkeiten zu ArcheAge 2, Aion 2, Throne and Liberty, Corepunk, WoW: The War Within, Final Fantasy XIV, ESO und vielen weiteren Online-Rollenspielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to