WoW: Der Launch-Patch für The War Within kommt schon am 14. August, ändert nochmal alle Klassen

Der finale Launch-Patch von World of Warcraft The War Within erscheint in wenigen Tagen. Dann ist alles für den großen Release bereit.

Auch wenn der Pre-Patch von World of Warcraft The War Within bereits seit 2 Wochen aktiv ist und das Pre-Event „Strahlende Echos“ seit über einer Woche, sind die Entwickler noch nicht fertig. Denn bevor die nächste Erweiterung von WoW offiziell startet, gibt es einen weiteren Patch, der nochmal gehörig an der Balance sämtlicher Klassen und deren Fähigkeiten herumwerkelt.

Neben einigen Änderungen an den Talenten gibt es auch drastische Anpassungen bei den verschiedenen Fähigkeiten – teilweise Buffs und Nerfs um bis zu 40 %.

Was ist das für ein Patch? Bei dem Patch 11.0.2 handelt es sich um den „Launch Patch“ für World of Warcraft The War Within. Denn seitdem der Pre-Patch 11.0 gestartet ist, hat Blizzard noch eine ganze Menge Änderungen an der Beta von The War Within vorgenommen. Nicht nur die Dungeons wurden überarbeitet, sondern auch viele Klassen bekommen eine Menge Anpassungen und veränderte Talente. Der Grund dafür ist, dass die Beta von The War Within noch immer läuft und jede Woche neue Erkenntnisse liefert, die bis zum Launch in die Live-Version des Spiels integriert werden müssen.

Was ändert sich alles? Die Änderungen sind zu umfangreich, um sie alle im Detail zu besprechen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört, dass die Gildenbank nun auch bei Cross-Realm-Gilden korrekt verwendet werden kann und Deserteure im PvP jetzt mit ihrem ganzen Account nicht mehr PvP-Matches bestreiten können, bis der Debuff ausgelaufen ist – zuvor galt das nur für die einzelnen Charaktere.

Dazu kommen über 200 Änderungen an den Klassen, die starke Buffs und Nerfs mit sich bringen.

Die ganzen Änderungen könnt ihr im Detail auf Seite 2 dieses Artikels nachlesen.

Warum kommt der Patch so früh? Mit dem Release des Launch-Patches bleiben Blizzard danach noch knapp 8 Tage bis zum Start des „Early Access“. Das ist genug Zeit, um dringende Bugs und Fehler noch zu beheben und so sicherzustellen, dass beim Start des Early Access am 23. August auch wirklich alles reibungslos verläuft und sämtliche Klassen in einem soliden Zustand sind.

Es ist davon auszugehen, dass Blizzard zwischen dem 14. und dem 23. August noch einige Hotfixes nachschieben wird, um drängende Probleme zu beheben und zu gewährleisten, dass am Freitag, dem 23. August dann alle Vorbesteller der Epic-Edition in den Early Access von The War Within starten können.