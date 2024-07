Diese 10 großartigen Features sollte jedes MMORPG besitzen

Einige Features, Systeme und Mechaniken aus Online-Rollenspielen sind so gut, dass sie in jedem neuen MMORPG ihren Einsatz finden sollten. In diesem Special findet ihr zehn solcher Killer-Features, auf die MeinMMO am liebsten nie wieder verzichten möchte.

Wer in den vergangenen Dekaden zahlreiche MMORPGs gezockt hat, der dürfte auf Nachfrage sofort einige parat haben: Features, die so gut, clever und Spielspaß-fördernd sind, dass sie in jedem Online-Rollenspiel zum Einsatz kommen sollten.

In diesem Special präsentiert euch die MeinMMO-Redaktion zehn solcher nachahmungswürdiger Systeme aus dem bekanntlich besten Genre der Welt, mit der Hoffnung, dass sich MMORPG-Fans in Zukunft nie wieder fragen müssen: „Warum haben sie das denn nicht wie in Spiel X gelöst?“, oder „Warum gibt’s hier das tolle Feature aus Spiel Y nicht, würde doch Sinn machen?“

Das Mount-System aus Guild Wars 2

Reit- und Flugtiere sind in MMORPGs zwar ein alter Hut, doch zeigt Guild Wars 2 seit Jahren in beeindruckender Manier, wie positiv es sich auf die Spielerfahrung auswirkt, wenn man die Spieler nicht einfach nur mit zahllosen Mount(-Skins) bewirft, sondern den Tieren sinnvoll und clever einen spielerischen Unterbau verpasst.

Es gibt in Guild Wars 2 bis heute nur eine überschaubar große Zahl an Mounts, die allesamt verschiedene Fertigkeiten und damit Vorteile bringen. Während der Raptor etwa besonders weit springen kann, hüpft der Springer besonders hoch. Der Greif gleitet in der Luft, der Rochen schwebt über dem Wasser. Zudem besitzen die Tiere Fertigkeiten für den Kampf.

Mit den Mounts sind Beherrschungen und Quest-Reihen beziehungsweise Sammlungen verbunden, man muss sie sich erspielen und ihre Skills verbessern.

Alle Tiere haben Gewicht, fühlen sich lebendig an und lassen sich dennoch gut kontrollieren.

Durch die tolle Art, wie die Mounts in Guild Wars 2 umgesetzt sind, macht es großen Spaß, die zahlreichen Regionen des MMORPGs zu erkunden. So viel Spaß, dass sich Blizzard einiges davon für das Drachenreiten aus Dragonflight abgeschaut hat. Gut so!

Wenn Handwerk, dann wie in Final Fantasy XIV

Das Sammeln von Ressourcen und Herstellen von Gegenständen macht in vielen MMORPGs keinen Spaß. Zu simpel fällt die Ausübung der Berufe aus, zu oft können produzierte Items nicht mit Belohnungen aus anderen Bereichen des Spiels mithalten.

Eine positive Ausnahme von dieser Regel hat es im MeinMMO-Ranking der besten Crafting-Systeme auf Platz 1 geschafft. Final Fantasy XIV behandelt die Berufe wie echte Klassen. Man sammelt Erfahrung, steigt im Level auf und erlernt immer neue Fertigkeiten sowie Verbesserungen. Zudem gibt es für die Berufe spezielle Ausrüstung, Quests und Verbrauchsgegenstände wie Buff-Food.

Wer hochstufige Produkte in der bestmöglichen Qualität herstellen möchte, muss zwingend die richtigen Skills zur passenden Zeit einsetzen. Simple Aufgaben lassen sich mit ausreichend Erfahrung hingegen automatisieren. Durch dieses Grundgerüst fühlen sich die beruflichen Karrieren des Square-MMORPGs motivierend und lohnenswert an.