Die neue Feindin in WoW ist zu heiß, denn alle „simpen“ nun Xal’atath

Die Community von World of Warcraft feiert die Antagonistin der neuen Erweiterung. Alle scheinen Xal’atath zu verfallen.

Blizzard scheint mit The War Within genau den Nerv getroffen zu haben, wenn es um die Erschaffung einer interessanten Antagonistin geht. Denn Xal’atath erfreut sich großer Beliebtheit und wird in den offiziellen Foren, auf Reddit und so ziemlich jeder anderen Plattform mit WoW-Content umfangreich diskutiert.

Im Gegensatz zu Feinden wie dem Kerkermeister, den Blizzard mit Shadowlands mehr oder weniger „aus dem Hut gezaubert“ hat, wurde Xal’atath im Verlauf von mehreren Erweiterungen langsam aufgebaut.

Während „Legion“ war sie die Artefaktwaffe der Schattenpriester und suchte diese immer wieder mit kleinen Sprüchen und vermeintlichen Weisheiten heim, bevor man sie am Ende von Legion opferte.

Mit „Battle for Azeroth“ tauchte der Dolch wieder auf und spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte um die Vernichtung von N’Zoth. Dabei wurde Xal’atath auch aus dem Dolch befreit und sie bekam die körperliche Gestalt, die man heute von ihr kennt.

In „Dragonflight“ taucht Xal’atath als Verbündete der Inkarnation Iridikron auf, bevor sie mit dem Pre-Patch 11.0 in den Fokus der Handlung rückte.

Falls ihr euch für weitere Details zu Xal’atath interessiert, ihre ganze Story haben wir hier erklärt.

Xal’atath hat die WoW-Community verführt

Doch wie sollte es auch anders sein: Spätestens nachdem Blizzard ihr neues Design für The War Within enthüllt hatte und sie mit einem verschmitzten Lächeln zu sehen war, ist die Community Xal’atath vollends verfallen. Immer wieder gibt es Beiträge auf Reddit, jede Menge Cosplay oder Fanart (und manche davon nicht jugendfrei!) und die Meinung scheint zu sein: Xal’atath soll ruhig die Welt vernichten. Wenn sie das will, dann passt das schon.

Auch das neuste Cinematic hat nur noch zu ihrer Beliebtheit beigetragen. In „Fäden des Schicksals“ wird sie mehrfach in Großaufnahme und extrem imposant dargestellt. Kein Wunder, dass das Beiträge im WoW-Subreddit hervorruft, die sagen: „Sie kann ganz Azeroth haben. Sie kann den ganzen Planeten haben und die Seele noch dazu.“

„Du weißt schon, dass ihre wahre Form vermutlich ein Tentakel ist?“ – haragos

„Oh Gott, ja, das hoffe ich so.“ – DarthAlveus

„Sie ist so heiß, dass ich unsere Raidgruppe absichtlich wipen lasse, wenn wir je gegen sie kämpfen.“ – Srze

„Du kannst es einfach fühlen, dass Tausende Spieler ihren moralischen Kompass verlieren, wenn ‚das große Böse‘ heiß ist – und ehrlich? Genau dafür bin ich hier.“ – yaluckyboy09

Dass Xal’atath offenbar auf mehr als nur eine Weise eine dunkle Verführung darstellt, passt nicht nur wunderbar zu ihrer Geschichte, sondern auch gut zu dem Charakter, den Blizzard darstellen will. Immerhin hatten auch ihre Einflüsterungen während Legion immer schon einen leicht reizenden, verführerischen Unterton – den man auch mit der letzten PR-Aktion mit einigen Streamern wieder aufgegriffen hat.

Es scheint ganz so, als hätte Blizzard mit Xal’atath den Nerv der WoW-Community getroffen und eine Feindin erschaffen, die interessant ist und begeistert – egal ob es um ihre Optik oder die Hintergrundgeschichte geht. Daher hoffen viele, dass Xal’atath ein wenig länger erhalten bleibt und nicht bereits in „The War Within“ ihr Ende findet. So meint Freakertwig:

Ehrlich, ich glaube die Geschichte wäre echt langweilig, wenn wir sie einfach wie einen normalen Bösewicht bezwingen. Ich glaube, sie muss gewinnen, damit [Midnight] irgendwie von Interesse oder voller Konsequenzen ist. Es wäre sogar noch besser, wenn wir tatsächlich auf ihre Seite wechseln können.