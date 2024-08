WoW: Xal’atath greift Twitch-Streamer an – Zwischen „cringe“ und „genial“

Die Leere rückt näher in World of Warcraft. Xal’atath greift Twitch-Streamer an und das sorgt für ganz gemischte Reaktionen.

In World of Warcraft läuft aktuell das Pre-Event zur neuen Erweiterung „The War Within“. Aber auch im Hintergrund rührt Blizzard offenbar fleißig die Werbetrommel und spannt dabei viele Streamer auf eine kuriose Art und Weise an. Denn die verschiedenen Streams und Videos werden von der Antagonistin des neuen WoW-Addons heimgesucht. Xal’atath ergreift die Kontrolle und macht sich über die Streamer und deren Zuschauer lustig.

Was passiert bei Streamern gerade? In den Videos vieler bekannter WoW-Streamer kommt es aktuell zu kleinen „Zwischenfällen“, in denen sich plötzlich der Bildschirm verfinstert und eine bekannte Stimme den Stream für ein paar Sekunden „kapert“: Xal’atath, die neue Antagonistin aus World of Warcraft.

Hier etwa bei Taliesin & Eviltel, ab Minute 12:00:

Die Qualität dieser „Invasionen“ ist recht unterschiedlich. Während in vielen Fällen „nur“ ein Video den Stream überlagert und Xal’atath ein paar Worte zum jeweiligen Stream sagt, gibt es auch ein paar aufwändigere Animationen.

Ein weiteres Beispiel bei MrGM ab 0:30:

Besonders die von Preach sticht hier hervor. Aber seht am besten selbst, ab Minute 2:13:

So reagiert die Community: Die Reaktion auf diese Art der Promotion sind ziemlich unterschiedlich. Während einige es sehr „cringe“ finden und sich offenbar für die teilnehmenden Streamer schämen, gibt es aber auch viele, die diese Art der Promotion ziemlich gelungen und amüsant finden – es sei eben etwas Kreatives und mal was anderes als die typische Werbung im Stil einer Spiel-Vorstellung.

Einige der Kommentare (via wowhead) dazu:

„Das ist eine tolle Idee von Blizzard, die Arbeit dahinter, die dafür notwendig war, ist einfach großartig.“ – Hyphie

„Warte, das sind nicht einfach [nur die Streamer], die versuchen cringe zu sein? Ich dachte, sie wollten einfach lustig sein und Xal’atath nachmachen.“ – Chaxton

„Ich weiß, ich gehöre wohl zu einer Minderheit, aber … ich liebe diese Videos.“ -FczkDA

Wenn ihr jetzt nur Fragezeichen über dem Kopf habt und überhaupt nicht wisst, was es mit Xal’atath, der Leere oder auch nur dem Setting der neuen Erweiterung auf sich hat, dann legen wir euch noch diesen Story-Artikel ans Herz: Die Geschichte von Xal’atath, der neuen Antagonistin aus WoW.