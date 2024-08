WoW ändert das Pre-Event, erhört alle Fan-Wünsche sofort

Knapp zwei Tage hat das Pre-Event von World of Warcraft gehalten. Jetzt ändert Blizzard richtig viel und sorgt dafür, dass ihr ganz schnell fertig seid.

Wie man es auch dreht und wendet, das Event „Strahlende Echos“ kam bei vielen Spielerinnen und Spielern von World of Warcraft gar nicht gut an. Die langen Wartezeiten stören und manch einer ist schier von der Menge an notwendigen Ressourcen überfordert, selbst wenn das in der Realität gar nicht so viel wie gedacht ist. Der Frust ist einfach groß.

Doch Blizzard nimmt sich das Feedback zu Herzen – und bringt massive Verbesserungen, die alles beschleunigen. Die Änderungen sind ab sofort live.

Was war das Problem am Event? Blizzard hat das Event so angesetzt, dass es im Verlauf von 10 Minuten stattfindet und danach eine Wartezeit von knapp 80 Minuten entsteht. Wer nicht genau pünktlich zum Start da ist, verpasst das Event und kann nur noch Mobs grinden.

Gleichzeitig sind alle etwas wütend, die nur wenig Zeit am Tag haben, etwa abends ein oder zwei Stunden. Mit Pech kann man in der Zeit maximal einmal am Event teilnehmen und schaut danach in die Röhre.

Was verbessert Blizzard? Die Änderungen sind massiv und umfangreich. Alle Anpassungen sind:

Das Event wechselt nun stündlich (anstatt alle 90 Minuten).

Während das Event für eine Stunde aktiv ist, wiederholt sich das Event unendlich oft. Die Ziele erscheinen immer wieder, bis die Stunde abgelaufen ist und das nächste Event beginnt.

Kleine Ziele geben nun mehr Währung (200 anstatt 100) und der Boss gibt satte 1.400 (anstatt 500).

Die Quests sind nun täglich und gewähren 3.000 Währung (anstatt 1.500), aber sie gelten für den ganzen Account.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass ihr die Belohnungen nun in extrem schneller Frequenz farmen könnt – quasi ohne Pause. Wer will, kann einfach ohne Ende Events erledigen, wird dabei mit Ausrüstung und Erinnerungsresten überschüttet.

Nehmt euch am kommenden Wochenende also einfach 2-3 Stunden Zeit und farmt die Events in der Zeit ab. Dann solltet ihr sämtliche Belohnungen ganz locker freigeschaltet haben. Wer will, kann bei dem Event auch wunderbar Twinks leveln – denn durch die permanenten Mini-Aufgaben regnet es nahezu unendlich viele Erfahrungspunkte.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Gute und sinnvolle Neuerungen für das Event? Oder findet ihr, dass Blizzard hier zu stark nachgegeben hat und der Content damit nach einem Tag langweilig ist und die Zeit bis zum Release von The War Within zu lang?