WoW: Das Pre-Event zu The War Within läuft – und viele finden es richtig schlecht

Das Event „Strahlende Echos“ in World of Warcraft sorgt für Ärger. Vielen gefällt es nicht – denn sie müssen den ganzen Tag nur rumstehen.

Nur noch wenige Wochen, bis The War Within endlich startet. Der Pre-Patch 11.0 ist bereits live und seit dem 30. Juli ist auch das Pre-Event „Strahlende Echos“ gestartet. Doch das kommt bei einem großen – oder zumindest recht lauten – Teil der Community nicht so gut an. Denn das Problem: Man kann nicht dauerhaft das Event spielen, sondern muss zu bestimmten Zeiten aktiv sein. Das stößt einigen sauer auf.

Was ist das für ein Event? Beim Event „Strahlende Echos“ tauchen in regelmäßigen Abständen an verschiedenen Orten auf Azeroth Echos auf. In einem 3-Phasen-Event müssen diese Echos bezwungen werden. Zuerst ein großer Mob, danach mehrere Events im Stil von gemeinsamen „Weltquests“ und anschließend nochmal ein Boss.

Aktuell startet so ein Event alle 90 Minuten und ist dann für wenige Minuten aktiv – je nachdem, wie schnell die Spielerinnen und Spieler die Aufgaben erledigen.

In der kommenden Woche (ab dem 07.08.) startet das Event alle 60 Minuten.

In der darauffolgenden Woche (ab dem 14.08.) startet das Event alle 30 Minuten.

Was ist die Kritik an dem Event? Kritisiert werden gleich mehrere Punkte. Die lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Es gibt zu lange Wartezeiten. 80 Minuten „Pause“ sei zu lang, um darauf zu warten. Die Zeit der Spielerinnen und Spieler werde nicht respektiert.

Das Töten von Mobs gewährt zu wenig Währung.

Das Event laggt durch zu wenig Shards und die einzelnen Missionen sind rasend schnell vorbei.

Twinks kann man durch das Event nur schlecht leveln.

Das sagt die Community: Einige Kommentare aus den zahlreichen Beiträgen im Subreddit von WoW wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Zumindest dort und in den offiziellen Foren ist die Stimmung aufgeheizt:

„Mit jeder Erweiterung versprechen sie uns, dass die Timeskings besser werden, aber jetzt müssen wir ganze 3 Wochen warten, um ein angemessen schnelles Pre-Event zu haben, das zeigt nur, dass sie ihre Lektion nicht gelernt haben.“ – CluckingChicken

„So cool, dass diese Dinge alle 1:30 Stunden rotieren, aber das Event höchstens 10 Minuten dauert. Das ist mehr als eine Stunde, in der die Leute nur rumsitzen und Mobs grinden für 1-5 Währung oder hoffen, dass sie das nächste Event nicht verpassen.“ – kinlopunim

„Hab mich gehyped gefühlt, bin eingeloggt, hab die Quests gemacht. So weit, so gut. Bin zum Event-Ort gegangen, nur um zu sehen, dass ich eine Stunde warten muss und gleich wieder ausgeloggt.“ – Red_coats

Wie war das bei vorherigen Events? Wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, dann wurden Pre-Events eigentlich vor dem Start jeder Erweiterung kritisiert und kamen nicht gut an.

Die Zombie-Seuche vor „Wrath of the Lich King“ hat viele wütend gemacht, da man permanent in einen Untoten verwandelt wurde und die Hauptstädte für Tage nicht normal benutzbar waren.

Bei „Battle for Azeroth“ gab es die Kritik, dass es im Grunde nur eine kurze Questreihe und keine wiederholbaren Inhalte gab.

Bei „Shadowlands“ konnte man seltene Feinde abfarmen, allerdings in einem festen Takt von 10 Minuten. Auch hier bestand der Großteil des Events aus „rumstehen“, wenn man jeden Mob haben wollte.

Zumeist kommen die positiven Erinnerungen daran erst Jahre später, wenn man sich daran zurückerinnert und zu der Ansicht kommt, dass es ja doch ganz in Ordnung war.

Ist das Event wirklich so schlimm? Das kommt wohl sehr auf das persönliche Empfinden an. Einige konnten sich bereits am ersten Tag die teuerste Belohnung sichern, nämlich das Reittier für 20.000 Erinnerungsreste – und das ganz ohne Mobs zu grinden, sondern einfach durch regelmäßige Teilnahme am Event.

Wer nur wenig Zeit am Tag hat und am liebsten eine „permanente Grind-Möglichkeit“ sucht, der ist von dem Event vor allem enttäuscht.

Allerdings dürften sich viele Kritikpunkte im Laufe der nächsten Wochen von ganz alleine erledigen, wenn das Event alle 30 Minuten stattfindet – selbst, wenn Blizzard gar nichts anderes anpasst. Es ist allerdings schon zumindest fraglich, warum man den Timer nicht direkt auf 30 Minuten gesetzt hat, sondern sich das für später aufspart. Das kann nämlich wirklich so wirken, als wolle man sagen: Wer alles schnell erledigen will, sollte bis Woche 3 warten.