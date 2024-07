WoW: Strahlende Echos / Radiant Echoes – alles Wichtige zu Start, Phasen, Belohnungen und Währung Erinnerungsreste

Im Zuge des Vorbereitungs-Patches von WoW: The War Within findet über mehrere Wochen hinweg das Weltereignis Strahlende Echos (auf Englisch: Radiant Echoes) statt. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zu Startzeit, Phasen, Belohnungen und der neuen Währung Erinnerungsreste zusammen.

Wie sieht der Fahrplan bis zum Launch von WoW: The War Within aus? Am 24. Juli 2024 ist der vorbereitende Patch für die kommende Erweiterung von World of Warcraft erschienen. Die nächsten Termine sehen wie folgt aus:

Vom 31. Juli 2024 bis zum 27. August 2024 läuft das neue Weltereignis „Strahlende Echos“

21. August 2024 startet die PvP-Vorbereitungs-Saison

23. August 2024 öffnet der Vorabzugang für The War Within

27. August 2024 erscheint The War Within weltweit um 0:00 Uhr

11. September 2024 startet die erste Endgame-Saison von The War Within

Ab dem 18. September 2024 öffnen mythische Schlachtzüge, Dungeons auf Mythic+ sowie der zweite Flügel vom LFR-Modus

Ab dem 25. September 2024 ist der dritte Flügel vom LFR-Modus des neuen Raids offen

Im Folgenden erfahrt ihr, was es mit dem neuen Weltereignis „Strahlende Echos“ auf sich hat.

WoW: The War Within startet bald – hier der jüngste Trailer:

Ereignis Strahlende Echos / Radiant Echoes

Wann läuft das Event? Vom 31. Juli 2024 bis zum 27. August 2024.

Vom 31. Juli 2024 bis zum 27. August 2024. Wo findet das Event statt? In Dalaran, Drachenöde, Düstermarschen und Sengende Schlucht.

In Dalaran, Drachenöde, Düstermarschen und Sengende Schlucht. Wer kann teilnehmen? Charaktere der Stufen 10 bis 70. Es ist egal, ob ihr The War Within besitzt oder nicht.

Charaktere der Stufen 10 bis 70. Es ist egal, ob ihr The War Within besitzt oder nicht. Gibt es eine neue Währung? Jup, die Erinnerungsreste, die ihr durch das Erledigen von Erinnerungen, Echos und unvergessenen Bossen erhaltet.

Start des Events und die unterschiedlichen Phasen

Wenn ihr zum Start von Strahlende Echos mit einem Stufe-70-Charakter einloggt, erhaltet ihr eine Einführungs-Quest, die euch nach Dalaran bringt. Charaktere unter Stufe 70 sollen ohne Quest nach Dalaran geführt werden.

Das neue Event von WoW besteht aus vier Phasen, die in unterschiedlichen Regionen Azeroths gemeistert werden sollen. Über die Portale in Dalaran erreicht ihr die jeweiligen Gebiete ohne langen Anreiseweg. Wenn ihr von dort wieder zurück zur fliegenden Hauptstadt gelangen möchtet, geht das ebenfalls über ein Portal.

Beachtet: Das Event ist nicht ständig in allen Zonen aktiv. Wenn ein Portal golden leuchtet, läuft das Ereignis in der entsprechenden Region. Die Rotation der Gebiete fällt wie folgt aus:

Während der ersten Ereigniswoche wechseln die Zonen alle 90 Minuten.

Während der zweiten Ereigniswoche wechseln die Zonen alle 60 Minuten.

Während der dritten und vierten Ereigniswoche wechseln die Zonen alle 30 Minuten.

Erledigt geronnene Erinnerungen, strahlende Echos und unvergessene Bosse.

In den vier Phasen erwarten euch unterschiedliche Aufgaben:

Phase 1 : Ihr besiegt die geronnenen Erinnerungen, die in der Zone erscheinen.

: Ihr besiegt die geronnenen Erinnerungen, die in der Zone erscheinen. Phase 2 : In der aktiven Zone sind sechs zufällige Ereignisse aktiv, die auf der Karte durch einen bunten Globus markiert sind. Eure Aufgabe ist es, die strahlenden Echos zu besiegen.

: In der aktiven Zone sind sechs zufällige Ereignisse aktiv, die auf der Karte durch einen bunten Globus markiert sind. Eure Aufgabe ist es, die strahlenden Echos zu besiegen. Phase 3 : Ihr sollt in jeder Zone eine Quest abschließen, für die ihr den Unvergessenen Lichkönig (Ort: Drachenöde; Weekly-Quest: Nur Dunkelheit), die Unvergessene Onyxia (Ort: Düstermarschen; Weekly-Quest: Zerbrochene Maskerade) und den Unvergessenen Feuerlord (Ort: Sengende Schlucht; Weekly-Quest: Champion der Wasserlords) besiegen müsst.

: Ihr sollt in jeder Zone eine Quest abschließen, für die ihr den Unvergessenen Lichkönig (Ort: Drachenöde; Weekly-Quest: Nur Dunkelheit), die Unvergessene Onyxia (Ort: Düstermarschen; Weekly-Quest: Zerbrochene Maskerade) und den Unvergessenen Feuerlord (Ort: Sengende Schlucht; Weekly-Quest: Champion der Wasserlords) besiegen müsst. Phase 4: Sobald der Boss der Zone besiegt ist, startet die letzte Phase und die strahlenden Echos verschwinden. Jetzt könnt ihr noch verweilende Erinnerungen besiegen, um weitere Erinnerungsreste zu erhalten. Ein Timer zählt derweil bis zum Start des nächsten Zonenereignisses herunter.

Die Belohnungen von Strahlende Echos

In jeder der vier Event-Zonen findet ihr einen neuen Händler, bei dem ihr die erspielten Erinnerungsreste eintauschen könnt – die Menge der erfarmten Reste seht ihr im Währungsreiter des Charakterfensters (Kurztaste C), und zwar unter „The War Within“:

Dalaran : Gedenker Amuul in der Kammer des Wächters

: Gedenker Amuul in der Kammer des Wächters Drachenöde : Echo der Silbernen Hand beim Wyrmruhtempel

: Echo der Silbernen Hand beim Wyrmruhtempel Die Düstermarschen : Vergessener Held bei Tabethas Hof

: Vergessener Held bei Tabethas Hof Sengende Schlucht: Erinnerung an einen Herzog beim Eisengipfel

Die Gegenstände, die ihr für Erinnerungsreste kaufen könnt, reichen von einer 32-Platz-Tasche bzw. einer 30-Platz-Reagenzientasche (jeweils für 2.000 Erinnerungsreste) über jeweils ein Mount pro Fraktion (Unvergessener goldener Greif (Allianz) sowie Unvergessener Windreiter (Horde) für jeweils 20.000 Erinnerungsreste) bis hin zu drei neuen Haustieren und diversen Ausrüstungsteilen mit Itemlevel 480.

Was tun mit dem Leblosen Steinring?

Dazu kommt ein Lebloser Steinring, der gerade einmal 25 Erinnerungsreste kostet und den folgenden Benutzen-Effekt besitzt: „Durchtränkt ihn mit den Essenzen Azeroths, um seine Macht wiederherzustellen. Ein uralter Titanenring, der mit der Zeit verblasst ist. Möglicherweise kann er erneuert werden.“

Wenn ihr mit dem Ring in den Event-Zonen Erinnerungen sammelt, könnt ihr diese zu Essenzen kombinieren und so aus dem Leblosen Steinring den Erbstückring „Band der strahlenden Echos“ mit Itemlevel 227 herstellen, der mit eurem Charakter mitlevelt. Alles Weitere zum neuen Addon findet ihr auf unserer Übersichtsseite von WoW: The War Within.