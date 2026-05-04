Spieler finden endlich das Kuh-Level in Diablo 4, aber es ist absurd, was sie dafür tun mussten

Seit Diablo 2 ist das Kuh-Level eines der größten Geheimnisse und ein beliebtes Easter Egg der Reihe. In Diablo 4 wurde es jetzt endlich gefunden… mehr oder weniger. Denn ein entsprechender Erfolg ist nun erreichbar, aber ist das wirklich das Ende?

Wie bereits vermutet, ermöglicht Lord of Hatred die letzten Schritte zum geheimen Kuh-Level. Es gab schon im Vorfeld Andeutungen, darunter Shirts der Entwickler, eine Kuh-Tasse auf dem Schreibtisch und seltsame Items, die nun im Spiel sind.

Das Kuh-Level ist das vermutlich größte Geheimnis in der Geschichte von Diablo und eigentlich nur ein Witz, der sich irgendwann verselbständigt hat. Seit Release der neuen Erweiterung sind aber dutzende Fans mit einem ganzen Discord-Server auf der Suche nach dem Level – mit Erfolg, wie es aussieht.

Im „Not finding a Cow Level“-Discord haben die Nutzer endlich ein Kuh-Level gefunden. Oder genauer: eine Kuh-Insel. Nach knapp einer Woche des Suchens im neuen DLC gibt es jetzt erste Guides, wie sich das Level betreten lässt.

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Würfeln, angeln und zurück zum Start

Gleich als Warnung vorweg: der Weg zur Kuh-Insel ist lang. Das hier ist (noch) kein echter Schritt-für-Schritt-Guide, sondern lediglich ein Überblick darüber, was ihr alles tun müsst, um die Kuh-Insel zu betreten.

Ihr benötigt für die Kuh-Insel einige Items aus früheren Schritten der Suche, die sich teilweise schon seit dem Grundspiel erledigen lassen:

Diese beiden Items müsst ihr im Horadrimwürfel aus Lord of Hatred mit einem dritten Item verschmelzen: Neyrelles Hand. Für die sind einige Schritte notwendig, die der YouTuber Sliver of time in seinem Video genauer beschreibt:

Ihr müsst einen Schrein irgendwo auf dem Vulkan anklicken, um die Ereignisse in Gang zu bringen.

Dann müsst ihr nach Kyovashad zurückkehren und mit dem Schrein interagieren, bei dem ihr ganz zu Anfang der originalen Kampagne etwas auf ein Amulett geritzt habt.

Anschließend müsst ihr in Skovos einige Dinge erledigen wie Balisten-Bolzen sammeln und versteckte Orte erreichen, ein weißes Item-Set sammeln und tragen und einem Raben folgen, der… einen sehr bescheuerten Pfad fliegt.

Dazwischen müsst ihr immer wieder nach Kyovashad zurück und erneut zum Schrein.

Schlussendlich sollt ihr dorthin zurückkehren wo Neyrelle ganz zu Beginn des Spiels ihre Hand verloren hat und anfangen zu angeln. So gelangt ihr in einen versteckten Bereich, in dem ihr Neyrelles Hand findet.

Steckt ihr die Hand zusammen mit der Bardike und dem Ausdauertrank in den Würfel, erhaltet ihr einen Kuh-Schädel. Bei Benutzung lehrt euch dieser das „Muh!“-Emote und ihr erhaltet den Erfolg: „Es gibt kein Kuh-Level“ sowie eine herausgerissene Tagebuchseite.

Mit dieser Tagebuchseite könnt ihr ein Boot in Skovos betreten, das euch auf eine kleine Insel bringt, auf der verschiedene Dinge zu finden sind:

ein Eimer mit Milch

die Karte des Bereichs von Scosglen, der aussieht wie ein Kuhkopf

ein Keller

ein Pferde-Skelett mit Regenbogen-„Blut“ darunter, offenbar ein Wink an das Einhorn-Level Whimsyshire aus Diablo 3

Rechnet mit einigen Stunden, die ihr für das Farmen der Items insgesamt braucht. Das vollständige Video von Sliver of time haben wir hier für euch eingebunden:

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Nur eine leere Insel – Geht es noch weiter?

Der Erfolg lässt darauf schließen, dass das Rätsel mit den neuen Schritten endgültig gelöst ist. Allerdings fehlt noch ein wenig der „Sinn“ hinter der Insel. Früher war das Kuh-Level ein idealer Ort, um bestimmte Items zu farmen, in Diablo 4 hat es aktuell keinen ersichtlichen Zweck.

Außerdem gibt es noch einige besondere Items, die wir schon beim Testen gefunden haben und die bislang noch keinen Nutzen haben. Es ist also durchaus denkbar, dass das Kuh-Level noch nicht gänzlich entschlüsselt wurde – schließlich ist es ja auch nur eine Insel im Moment. Vielleicht ist das Kuh-Level aber auch die Dämonen, die wir auf dem Weg abgeschlachtet haben.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch irgendetwas mit dem Horadrimwürfel machen lässt, ist allerdings recht hoch. Schließlich gibt es geheime Rezepte – wie das mit Neyrelles Hand – von denen sicherlich noch nicht alle gefunden worden sind. Einige Spieler entdecken selbst bei den vorhandenen Rezepten immer wieder Neues: Der Horadrische Würfel in Diablo 4 kann mehr, als viele wissen, hilft beim Farmen der besten Items im Spiel