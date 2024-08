WoW: Neues Cinematic zeigt, wie Xal’atath die Neruber überzeugt

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. In Fäden des Schickals sehen wir Xal’atath, wie sie die Neruber auf ihre Ziele einschwört.

Blizzard hat damit begonnen, neue Cinematics für die kommende Erweiterung The War Within für World of Warcraft zu veröffentlichen. Das erste Cinematic dreht sich um die Neruber, den primären Widersacher im neuen Addon. Das Königreich der Neruber diente den Alten Göttern – und hat sich nun auch wieder Xal’atath angeschlossen.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Cinematic Fäden des Schicksals zeigt das Königreich der Neruber und wie es einstmals den Alten Göttern gedient hat. Als ein Abgesandter der Alten Götter einmal mehr die Treue der Neruber einfordert, um Ny’alotha vor dem Untergang zu bewahren, lehnt die Königin sich auf und tötet den Abgesandten, um die Neruber auf einen neuen Pfad zu führen.

Doch mit seinen letzten Atemzügen werden die Neruber und alle Nachfahren der Königin verflucht. Langsam aber sicher verenden die Neruber und durchleben verschiedene Mutationen, die ihnen langsam die Stärke und auch Anmut rauben.

Die Tochter der Königin hinterfragt die älter werdende Mutter und ihre Entscheidungen, da sie scheinbar keine guten Folgen für das Volk haben.

Eines Tages taucht Xal’atath auf und bietet der Königin an, die Neruber zu neuer Stärke zu führen, damit sie ihr Schicksal ergreifen und die Welt erobern können – zu einem Preis. Der Preis ist zu groß und die Königin lehnt ab.

Im nächsten Augenblick wird sie allerdings von ihrer Tochter Ansurek hintergangen und getötet. Denn Xal’atath hatte sich auch an die Tochter gewandt, die anfälliger für die Worte der Vorbotin war. Xal’atath will das Blut der Alten Götter nutzen, um die Neruber durch Mutationen mächtiger als je zuvor zu machen – und dadurch eine Armee unter ihrer Kontrolle zu besitzen.

Kommt da noch mehr? Blizzard hat nicht verraten, ob dies das einzige Video in der Reihe sein wird. Es wäre durchaus möglich, dass in den kommenden zwei Wochen – in denen auch die gamescom 2024 ansteht – noch weitere Cinematics dieser Art veröffentlicht werden. Dann ist auch der Release von The War Within. Bis dahin bleibt nur abzuwarten, denn dieses Video macht eindeutig Hunger auf mehr. Oder wie seht ihr das?