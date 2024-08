Final Fantasy XIV möchte offenbar mit Release auf neuer Plattform einen der größten Märkte der Welt erobern

Seit vielen Jahren schon gehört Final Fantasy XIV zu den besten, erfolgreichsten und beliebtesten MMORPGs. Jetzt soll eine neue Version des Online-Rollenspiels für einen der weltweit größten Gaming-Märkte genehmigt worden sein.

Was ist für Final Fantasy XIV geplant? Laut eines Berichts der Webseite nikopartners.com hat die chinesische Behörde „China’s National Press and Publication Administration“ (kurz: NPPA) vor wenigen Tagen 15 neue Spiele für die Veröffentlichung in China zugelassen.

Unter den zugelassenen Titeln ist eine bislang unveröffentlichte Mobile-Version für Final Fantasy XIV, die gemeinsam von Square Enix und dem chinesischen Megakonzern Tencent entwickelt werden soll und auf den Namen „Final Fantasy XIV: Crystal World“ hört. Damit scheint sich jetzt ein Gerücht zu bewahrheiten, das schon länger durchs Netz geistert.

Was ist noch bekannt? Daniel Ahmad, „Director of Research & Insights“ bei Niko Partners, ergänzt auf X, dass es sich hierbei um ein Standalone-MMORPG handeln soll, das getrennt von den PC- und Konsolen-Versionen von FFXIV laufen wird.

Außerdem soll Tencent-Entwickler Lightspeed Studios bei der Umsetzung unterstützen, die Produktion soll fast abgeschlossen sein. Eine offizielle Ankündigung von Square Enix könnte es in den nächsten drei bis sechs Monaten geben (via X).

Der Trailer zur frisch veröffentlichten Erweiterung Dawntrail von Final Fantasy XIV:

Jeder will nach China, aber nicht jeder darf nach China

Was steckt hinter der Zulassung? Wer als ausländisches Unternehmen ein Spiel auf dem chinesischen Markt veröffentlichen möchte, benötigt zwingend einen chinesischen Partner und die Genehmigung der NPPA. Daher war beispielsweise World of Warcraft 18 Monate lang nicht in China verfügbar, als sich Blizzard und NetEase nicht auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen konnten.

Seit 2018 sollen Square Enix und Tencent bereits zusammenarbeiten, um mit gemeinsamen Projekten ein weltweites Publikum zu erreichen. Der chinesische Markt ist dabei aus gleich mehreren Gründen hochinteressant:

Gaming in China ist ein Wachstumsmarkt. Laut eines Berichts von german.news.cn aus dem Februar 2024 konnte der chinesische Games-Markt im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 15 Prozent verzeichnen.

Auch die langfristigen Vorhersagen von Branchen-Analysten wie mordorintelligence.com zeigen bis ins Jahr 2029 starke Wachstumsraten.

Mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern (Zahl aus 2020) stellt China das nach Indien zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. Laut eines Berichts von nikopartners.com soll es bereits 2020 mehr als 720 Millionen Chinesen gegeben haben, die Games spielen – Tendenz steigend.

Zum Vergleich: Laut game.de, dem Verband der deutschen Games-Branche, spielen hierzulande etwa 34,4 Millionen Menschen.

Entsprechend groß dürfte das Potenzial sein, das die Verantwortlichen von Square Enix für eine Mobile-Version von Final Fantasy XIV sehen, die speziell auf den chinesischen Markt abgestimmt sein wird. Ob diese Fassung von FFXIV letztlich auch im Westen erscheinen soll, ist aktuell unklar. Kein Problem, schließlich haben Fans des MMORPGs mit Final Fantasy XIV: Dawntrail erst frischen Content-Nachschub erhalten.