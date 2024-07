Laut einem Bericht ist ein Mobile-Port für das MMORPG Final Fantasy XIV in Entwicklung. Das soll auf einen Deal zwischen Square Enix und der Mutter-Firma der LoL-Entwickler Riot Games, Tencent, zurückgehen. Ein Top-MMORPG auf iOS und Android wäre ein Game-Changer. Final Fantasy XIV könnte so endgültig WoW vom Thron stoßen.

Woher stammen die Infos? Die Nachricht kommt aus dem Forum „exputer“ und hier von einem „glaubhaften Leaker“ namens Kurakasis:

Final Fantasy XIV Mobile sei aktuell in Entwicklung

Es entstünde als gemeinsames Projekt von Square Enix und Tencent

Das habe man von Quellen erfahren.

Strategische Allianz wurde vor 6 Jahren geschlossen

So belegt man das Gerücht: Der Leaker führt an, die beiden Firmen hätten 2018 eine offizielle „strategische“ Allianz geschlossen. In dem Statement sprachen beide Firmen darüber, ein „weltweites Publikum zu erreichen“ (via square-enix).

2021 hatte der Präsident von Square Enix zudem bestätigt, dass einige Projekte unterwegs sind:

Wir sind in ständiger Kommunikation mit Tencent, und es gibt einige Projekte, die im Gange sind, aber ich werde mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu Einzelheiten äußern, auch nicht zu den Ergebnissen der nächsten drei Jahre.

Im Februar 2024 wurde bekannt, dass Tencent einen Mobile-Port eines Titels von Square Enix zwar begonnen, aber eingestellt hat. Bei dem Port handelt es sich um Nier (via reuters).

Tencent hat schon ein Spiel auf Mobile gebracht, das eigentlich rein für PC war

Wie wahrscheinlich ist es? Das Gerücht ist also im Moment noch nicht bestätigt, aber es liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Im Gegensatz zu WoW hat es Final Fantasy XIV schon riskiert auf „Nicht-PC“-Plattformen zu erscheinen. Das MMORPG ist seit vielen Jahren auf PlayStation und seit März 2024 auch auf Xbox verfügbar. Eine Tastatur und Maus sind zum Spielen des MMORPGs also nicht zwingend erforderlich.

Wie WoW galt auch League of Legends lange als Spiel, das man nur auf dem PC spielen kann und das Mobile nicht funktioniert. Das glaubte jedenfalls Riot Games. Doch Tencent braucht für den chinesischen Markt, der weitgehend aufs Handy setzt, unbedingt Mobile-Spiele und hat sich daher schon 2015 an einen Mobile-Klon von League of Legends gewagt, der als “Honor of King” ein riesiger Erfolg in China wurde. Mittlerweile hat auch Riot Games eingesehen und ein Mobile-LoL entwickelt.

Von daher scheint das Gerücht durchaus plausibel zu sein: Es passt jedenfalls perfekt zu Tencent und was aus einer strategischen Partnerschaft von Tencent und Square Enix zu erwarten ist.

Mobile-Port könnte vor allem auf China und Südkorea abzielen

Das hieße es für das MMORPG-Genre: Mit einem Mobile-Port könnte Final Fantasy XIV neue Maßstäbe setzen. Hier könnte man völlig neue Zielgruppe ansprechen, die man über Konsole und PC nicht erreichen kann.

Das wäre ein gewaltige potentielle neue Spielerbasis und könnte das MMORPG auch bei den Spielerzahlen offiziell an die Nummer 1 setzen. Ein Mobile-MMORPG Final Fantasy XIV würde sich wahrscheinlich vor allem an den chinesischen und südkoreanischen Gaming-Markt richten, in dem Konsolen keine Rollen spielen und das Spielen von Coregames am Handy stark verbreitet ist.

Mobile-Gaming hat in Asien eine andere Kultur als bei uns, wo Mobile-Games oft als Casual-Spiele ähnlich wie Facebook-Games oder Browser-Games gesehen werden. In Südkorea hat NCSoft die erfolgreichsten PC-MMORPGs der Serie “Lineage” bereits als Mobile-Titel veröffentlicht und sich 2019 damit komplett saniert.

In den letzten 5 Jahren hat Final Fantasy XIV ohnehin stark zu WoW aufgelöst und hat WoW 2021 zwischenzeitlich in den Augen der Öffentlichkeit sogar überholt, nachdem Blizzards MMORPG mit „WoW Classic“ 2019 einen Aufschwung erlebte.

Das MMORPG-Genre hat in den Augen vieler seine Blütezeit hinter sich, doch gibt es nach wie vor große MMORPGs, die regelmäßig erweitert und noch immer begeistert gespielt werden. Dabei sind die MMORPGs schon lange nicht mehr nur auf den PC beschränkt, sondern kommen auch auf andere Plattformen: Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt