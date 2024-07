Erkennt ihr MMORPGs nur am Screenshot? Beweist im Quiz, wie erfahren ihr seid

So funktioniert das Quiz: Im Quiz wird euch jeweils ein Screenshot angezeigt das aus einem bekannten – oder nicht so bekannten – MMORPG stammt. Daraufhin werden euch mehrere Antwortmöglichkeiten zu MMORPGs präsentiert, aus denen das Bild angeblich stammen soll. Wählt das Spiel aus, das zum jeweils gezeigten Screenshot passt.

Dass ihr euch in dem Genre perfekt auskennt, könnt ihr in diesem Quiz beweisen. Denn dort ist euer Wissen um die großen und kleinen MMORPGs der aktuellen Zeit und der Vergangenheit gefragt.

MMORPGs gibt es inzwischen recht viele. Manche sind schon vor langer Zeit gestorben, einige halten sich über Jahre und Jahrzehnte stabil. Vor allem in den letzten Jahren sind einige Vertreter dazugekommen, die auch gleich wieder von der Bildfläche verschwanden. Da gibt es Dauerbrenner wie World of Warcraft, die inzwischen ihren 20. Geburtstag feiern und dann gibt es welche wie Tabula Rasa, die nach nur knapp einem Jahr bereits den Stecker ziehen und damit in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

