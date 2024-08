Nach Wochen der Kritik rudert das deutsche Shakes & Fidget komplett zurück

Die andauernde Kritik hat Wirkung gezeigt. Das „Shakes & Fidget“-Team rudert zurück und ändert einmal mehr, wie das ganze Spiel aussieht.

Browser-Games gibt es viele, doch wenige sind über viele Jahre so erfolgreich wie das deutsche „Shakes & Fidget“, das auf den beliebten Comics rund um den Magier und seinen Kriegerfreund basiert. Das Spiel erschien sogar auf Steam und auch jetzt ist sowohl diese als auch die Browser-Variante recht beliebt.

Ein Patch zum Jubiläum sorgte allerdings für viel Frust. Denn die seit 15 Jahren bekannte und geliebte Benutzeroberfläche wurde geändert.

MMOS für PvE-Fans haben wir euch hier vorgestellt:

Was war vorgefallen? Zum 15. Jubiläum des Spiels hatte man sich bei Shakes & Fidget etwas überlegt. Das größte Update in der Geschichte des Browsergames sollte erscheinen und brachte damit viele Veränderungen. Vor allem eine grundlegende Überarbeitung der Menüs und Benutzeroberfläche stand an, denn die war in den Jahren durch immer neue Mechaniken aufgebläht worden.

Das Problem: Das Update kam unglaublich schlecht an. Nachdem sich die Fans knapp 15 Jahre an das Menü und das Design gewöhnt hatten, warf man es komplett über den Haufen. Wusste man über Jahre genau „wo man klicken muss“, waren viele nun verwirrt – Features waren an anderen Stellen und eigentlich Bekanntes war nur noch schwer zu finden.

Das Menü, so wie ihr es kanntet – mit dieser Einstellung kehrt es zurück.

Das ist jetzt passiert: Nach vielen Runden des „Feedback einholen“ haben die Entwickler mitgeteilt, dass man sich die Kritik zu Herzen genommen hat. Daher haben sie in den letzten Tagen daran gearbeitet, das alte Menü mit dem bekannten Design wieder aktivieren zu können. Ihr könnt das ab sofort im Optionsmenü einstellen und so zum altbekannten Look des Spiels zurückkehren.

Die Einstellung findet ihr unter „Einstellungen“, dort auf „Anzeige“ und bei „Menü-Layout“ gibt es ein Drop-Down-Menü, bei dem ihr dann „Klassisch“ auswählt. Danach müsst ihr das Spiel neu starten bzw. neu laden.

Cortyn meint: Wie schlecht das Update bei vielen ankam, ließ sich wohl in jeder größeren Gilde erkennen. Nach dem Patch loggten viele nur noch ein einziges Mal ein – sie fanden sich nicht mehr zurecht und kehrten danach nicht mehr wieder. Dass die Entwickler hier also einlenken, ist zumindest eine gute Sache. Das dürfte aber wohl nicht nur an dem ganzen Feedback liegen, sondern auch an dem Umstand, dass viele diesen drastischen Schritt nun genutzt haben, um dem Spiel den Rücken zu kehren. Ob diese Leute nochmal zurückkommen, bleibt abzuwarten.

Wie ist eure Meinung zu dem neuen Menü und der Option, jetzt wieder das alte Design zu aktivieren? Eine gute, sinnvolle Entscheidung? Oder hätten die Entwickler lieber „durchziehen“ sollen, nachdem sie so ein großes Update lange vorbereitet haben?