Der Chef des MMORPGs Final Fantasy XIV wird auf der Bühne rot, als er eine besondere Frage der Fans beantworten soll

Final Fantasy XIV ist für seine richtig gute Geschichte bekannt. Naoki Yoshida würde vermutlich gerne darauf verzichten, seinem exzellenten Autoren-Team Steine in den Weg zu legen. Wenn ein solches Feature also kommen sollte, dann nur so, dass es mit der Story vereinbar ist.

Was genau meint der Chef? Naoki Yoshida spielt darauf an, dass Final Fantasy XIV eine feste Hauptstory hat. Während dieser bereisen die NPCs die ganze Welt, das Universum und sogar andere Dimensionen. Der aktuelle Cast mit dem (ehemaligen) Bund der Morgenröte steht nun seit ein paar Erweiterungen recht fest, dennoch kann es natürlich immer sein, dass Charaktere aus der Story geschrieben werden.

Aber… ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele unsere NPCs gerne haben. Vielleicht können wir ein bisschen … mehr in Betracht ziehen. Um euch zu erlauben, etwas mehr mit den NPCs involviert zu sein.

Zum Beispiel: Was, wenn Estinien, ganz theoretisch, plötzlich auf einem anderen Planeten auftaucht? Wir können nie wissen, was mit [den NPCs] passiert.

Also, ich werde die Frage immer wieder mal gefragt. Aber… wir müssen uns ja an die Story halten.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Naoki Yoshida stellt sich immer wieder den Fragen der Fans. So auch auf den Final Fantasy XIV Fan Festivals. Letztes Jahr in London waren wir für euch sogar vor Ort:

Was für eine Frage wurde gestellt? Auf der Japan Expo konnten Spieler von Final Fantasy XIV Naoki Yoshida Fragen zum Spiel stellen. Alle Fragen sowie den kompletten Stream könnt ihr hier auf Twitch nachschauen . Eine Frage bei ca. 1 Stunde und 9 Minuten kam von der französische Cosplayerin Sun Cosplay (via X.com ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to