Final Fantasy XIV: Die neue Erweiterung ist live und schon entschuldigt sich der Chef für Fehler

Am 28. Juni 2024 veröffentlichte Square Enix Version 7.0 von Final Fantasy XIV. Damit startete auch der Early Access der neuen Erweiterung Dawntrail. Seither leidet das MMORPG unter mehreren größeren Bugs. Im offiziellen Blog entschuldigt der Chef sich nun für die Probleme.

Was für Bugs hat 7.0 gebracht? Final Fantasy XIV Dawntrail aka Version 7.0 ging am Freitag offiziell live. Mit der neuen Version gab es natürlich auch direkt frische Bugs aller Härtegrade. Einige heftigere sprach Naoki Yoshida, der Director und Producer des Games, nun in einem Blog-Post an.

Diese Bugs speziell spricht er an:

Einfrieren beim Gebietswechsel auf der Xbox-Version

Mechaniken in Endgame-Inhalten, die mit dem Erstarren zu Eis zusammen hängen, funktionieren nicht betroffen sind: Drachenkrieg (fatal), Heldenlied von Shinryu und Delubrum Reginae (episch)

Fehlerhafte Darstellung und Animationen bestimmter Charaktere

Diese Bugs beziehen sich allgemein auf das Spiel, aber scheinbar vorrangig nicht auf die neuen Inhalte der Erweiterung Dawntrail. Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer dazu ansehen:

Eine Entschuldigung und ein Plan – Yoshi-P sagt…

Was sagt Naoki Yoshida? Der Director und Producer entschuldigt sich öffentlich im offiziellen Blog des Games bei den Spielern. Er habe zudem bereits die Untersuchung der Probleme veranlasst und erläutert die Wege zu deren Lösung.

Besonders schwer wiegen für ihn die Ladeprobleme auf der Xbox-Version:

Wir untersuchen aktuell die Situation und bemühen uns um eine schnelle Lösung. Die Behebung dieses Fehlers erfordert jedoch die Veröffentlichung eines Patches. Dieser Prozess beinhaltet unter anderem auch ausführliche Checks unseres QA-Teams, und könnte deshalb mehrere Tage beanspruchen. Wir arbeiten daran, den Patch so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Leider werden wir für diesen Prozess trotzdem einige Zeit benötigen. Wir entschuldigen uns für die Umstände und bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis, während wir an dem Problem arbeiten. Naoki Yoshida, 30.06.2024 via dem Lodestone

Das Problem würde aber scheinbar auf weniger besuchten Welten seltener auftreten. Der Kern des Bugs sei ein Phänomen namens Speicherfragmentierung, das aber weniger oft vorkommt, wenn weniger Spieler gleichzeitig dargestellt werden müssen.

Yoshidas Tipp: Wir […] möchten euch nahelegen, das Spielen auf den Datenzentren Dynamis, Ozeanien und Shadow in Betracht zu ziehen.

Die Probleme mit der Einfriermechanik hingegen haben schon in der Community für Lacher gesorgt. Was aktuell in den drei Endgame-Inhalten passiert, lässt auch in der Level-50-Raid Syrcus Tower die Spieler umfallen wie Fliegen:

Mehr zum Thema Einer der leichtesten Raids im MMORPG Final Fantasy XIV ist plötzlich ultra-schwer von Schuhmann

Tatsächlich hat das Team die Syrcus-Tower-Raid schon gefixt. Ob das Problem im Endgame ebenfalls so leicht zu klären ist, bleibt abzuwarten.

Die Darstellungs-Bugs bei bestimmten Völkern und Kommandos bzw. Emotes hingegen erklärt Naoki Yoshida als Ergebnis falscher Werte bei der Feinabstimmung des Grafik-Updates . Gemeint sind hier vermutlich die implodierenden Gesichter der Au Ra beim Pizza essen. Konkret wird aber auch das Gelehrten-Kommando Seraphenlehre genannt.

Wie geht es jetzt weiter? In dem Blog-Post schreibt Yoshida, dass die Probleme für sie höchste Priorität hätten. Das Team sei bereits an der Untersuchung und systematischen Behebung dran. Einen potenziellen Hotfix kündigt er ebenfalls für die erste Juli-Woche 2024 an.

Die Darstellungs- und Eisprobleme scheinen schnell behebbar zu sein. Das Einfrieren auf der Xbox hingegen brauche laut Naoki Yoshida etwas länger.

Abschließend entschuldigt sich der Director und Producer erneut bei den Spielern und beteuert, dass sie die Fehler schnellstmöglich korrigieren wollen.

Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr die angesprochenen Bugs bereits erleben dürfen ? Habt ihr Bossgegner Amon im Syrcus Tower eventuell sogar während der Bug aktiv war, besiegen können? Schreibt es uns in die Kommentare.

Tatsächlich hat Dawntrail einige Neuerungen mitgebracht. Neben dem großen Grafik-Update gab es auch frische Features für das Glamour-System des MMORPGs. Diese sorgen aber nicht bei allen für Freude: Final Fantasy XIV erhält mit Dawntrail eine große Neuerung, doch vielen Spielern geht das noch nicht weit genug