FF14 erhält mit Dawntrail eine große Neuerung, doch vielen Spielern geht das noch nicht weit genug

Mit dem Erscheinen von Dawntrail in Final Fantasy XIV wurde ein neues Feature eingeführt, das das Umfärben von Kleidungsstücken betrifft. Doch während die Möglichkeit, einen zweiten Färbeslot zu nutzen, zunächst gut ankam, sorgt die Umsetzung jetzt für Enttäuschung bei vielen Spielern.

Was ist das für eine Neuerung? Mit dem Erscheinen von Dawntrail wurde eine Neuerung eingeführt, die das Umfärben von Kleidungsstücken betrifft. Statt eines Färbeslots gibt es nun einen zweiten, um seine Kleidungsstücke noch mehr personalisieren zu können.

Was zunächst nach einer tollen Änderung klang, hat inzwischen jedoch viele Spieler ernüchtert und geht vielen nicht weit genug.

Den Trailer zu FF14 Dawntrail seht ihr hier:

Meine Freude ist in Sekunden umgeschlagen

Warum sind Spieler mit der Neuerung unzufrieden? Viele Spieler scheint vor allem zu stören, dass es oft winzige Details seien, die man ändern könne, anstelle von zwei größeren Aspekten an einem Kleidungsstück. Der Nutzer Alluminn teilt auf Reddit seine Änderungen am „Fat Cat Loungewear“.

Hierbei zeigt der Nutzer, dass er zum einen die Hauptfarbe des Stückes ändern könne, als Zweites jedoch nicht, wie man erwarten würde, die großflächigeren Bereiche, sondern nur die zwei kleinen Kugeln an zwei Bändern.

Auch andere Nutzer scheinen diese Meinung zu teilen. „Suriko“, äußert seine Meinung auf Reddit, indem er mit einem Meme einen Gegenstand zeigt, der aus einem Sweater und einem Schal besteht. Man könne jedoch nicht, wie man vermuten würde, die Farben des Pullovers und des Schals ändern, sondern lediglich die Farbe des Pullovers und einer kleinen Quaste, die am Schal befestigt sei.

Der Nutzer „UnkaDee“ antwortet daraufhin auf Reddit, dass seine Freude „innerhalb von Sekunden von ‚oh ja‘ in ein ‚WTF‘“ umgewandelt sei. So wie ihm scheint es vielen Spielern mit vielen der Gegenstände zu gehen.

Wie kommt Dawntrail bisher sonst an? Abgesehen vom Umfärben scheint Dawntrail bisher gut bei den Spielern anzukommen. Was vor allem positiv heraussticht, ist, dass die Warteschlangen, um in das Spiel hineinzukommen, unerwartet kurz zu sein scheinen, wie dieser Thread auf Reddit zeigt.

