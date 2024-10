Final Fantasy XIV: Crossroads – Der erste Content-Patch von Dawntrail wird riesig, jetzt mit neuer Übersichtsseite

Mitte November 2024 geht die aktuelle Erweiterung Dawntrail von Final Fantasy XIV in die nächste Runde. Was alles in Patch 7.1 steckt, verrät ab jetzt die neue Übersichtsseite von Square Enix.

Was ist das für eine Übersichtsseite? Wenn eine Erweiterung oder ein neuer Content-Patch von Final Fantasy XIV ansteht, erweitern die Entwickler von Square Enix die offizielle Webseite des MMORPGs stets um hübsch aufbereitete Themenseiten, die sich mit den anstehenden Features und Verbesserungen befassen.

Seit kurzer Zeit findet ihr im Dawntrail-Bereich auch für Patch 7.1 eine Übersicht, und zwar über finalfantasyxiv.com. Das erste Content-Paket für die aktuelle Erweiterung hört auf den Namen Crossroads und soll Mitte November 2024 auf den Liveservern landen. Was in dem Update steckt, verraten wir euch im Folgenden.

Alle neuen Inhalte von Patch 7.1 von Final Fantasy XIV

Was kommt mit Patch 7.1? Im Fokus des neuen Kapitels steht natürlich die Weiterführung des Hauptszenarios von Dawntrail. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Gülden erstahlte das Paradies, das sich die Lebende Erinnerung nannte. Aber nicht alles ist gold, was glänzt, und so hatte sich der Krieger des Lichts in einem erbitterten Kampf für den natürlichen Lauf des Lebens entschieden. Auf Tural herrscht wieder Frieden – doch sind längst nicht alle Konflikte beigelegt. Denn nun, wo zwei Welten einen Pfad zueinander finden müssen, kommen verloren geglaubte Erinnerungen auf …“

Das Hauptszenario von Dawntrail wird mit Patch 7.1 fortgesetzt.

Zu den weiteren Highlight-Features gehören:

Allianz-Raid Echos aus Vana’diel (Teil 1) – Jeuno: Die erste Etappe : Eine sonderbare Nachricht aus Mamook dringt an das Ohr des Kriegers des Lichts, ihn abermals in den Wald von Yak T’el lockend … Ein Flüstern von Welten, die niemals aufeinandertreffen sollten, sich überschneiden und neue, ungeahnte Gefahren hervorbringen.

: Eine sonderbare Nachricht aus Mamook dringt an das Ohr des Kriegers des Lichts, ihn abermals in den Wald von Yak T’el lockend … Ein Flüstern von Welten, die niemals aufeinandertreffen sollten, sich überschneiden und neue, ungeahnte Gefahren hervorbringen. Dungeon Forschungsstation Yuweyawata : Im Norden des Ewigen Erbes befand sich einst eine kleine friedliche Siedlung. Zu einer Zeit, als die Kuppel noch nicht über den Köpfen seiner Bewohner ragte, soll Prinz Zoraal Ja mit seiner Landsgarde gegen einen waschechten Tural Vidraal in die Schlacht gezogen sein.

: Im Norden des Ewigen Erbes befand sich einst eine kleine friedliche Siedlung. Zu einer Zeit, als die Kuppel noch nicht über den Köpfen seiner Bewohner ragte, soll Prinz Zoraal Ja mit seiner Landsgarde gegen einen waschechten Tural Vidraal in die Schlacht gezogen sein. Prüfung Gok Tajaal – Ewige Königin: Zärtliche Harmonien führen den Krieger des Lichts in die Gefühlswelt einer Königin, so rein und pflichterfüllt, sie vergaß gar ihr eigenes Glück. So opferte sie sich für die seelenlosen Erinnerungen längst vergangener Existenzen und drohte statt Liebe endlose Verzweiflung über die Welt zu bringen – alles zum Wohle ihres Volkes, so glaubte sie. Was wohl geschehen wäre, wenn ihr diese Seelenernte geglückt wäre?

Ein Boss aus dem Dungeon Forschungsstation Yuweyawata.

Ansonsten sind noch die folgenden Neuerungen geplant:

Fatale Raids: Eine zweite Zukunft (fatal)

Chaotischer Allianz-Raid: Die Wolke der Dunkelheit (chaotisch)

Neue Traumprüfung: Traumprüfung – Byakko

Aufträge der Pelupelu

Neue Aufträge für Hildibrand

Wunschlieferungen: Nitowikwe

Neue Geschichten der Rollenaufträge

Neue Geschichte des Markts von Wachumeqimeqi

Überarbeitete Anfänger-Arena

Neuerungen für Unterkünfte

Neuerungen für Domanisches Mahjong

Neue PvP-Ausrüstung

Neue Reittiere, Begleiter und Emotes

Bereits im Zuge der Tokyo Game Show hatte Naoki Yoshida (Director und Producer von FFXIV) einige Neuerungen von Patch 7.1 vorgestellt. Der Fokus lag dabei auf den neuen Tutorial-Aufgaben, die euch besser auf Raids und Dungeons vorbereiten sollen: Weil ihr in Raids immer wieder versagt, will der Chef von Final Fantasy XIV euch die Mechaniken jetzt besser erklären