Ich habe die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV angespielt und mich in die neue Klasse wie aus Sword Art Online verliebt

Ende des Monats geht Final Fantasy XIV Dawntrail in den Early Access. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß konnte schon vor dem Release Hand an die neuen Klassen legen: Die Viper und den Piktomanten. Und die Viper ist so gut, sie könnte nach 8 Jahren Treue ihre neue Hauptklasse werden.

Dawntrail ist gar nicht mehr so weit entfernt und es dauert nicht mehr lange, bis ihr selbst Hand an die beiden neuen Jobs legen könnt. Square Enix lud MeinMMO vorab zu einem Anspiel-Event ein. Wir konnten die beiden neuen Klassen entsprechend schon einmal ausprobieren.

Auch konnten wir Director und Producer Naoki Yoshida im Rahmen eines Interviews über die Viper sprechen.

Mehr zum Thema Final Fantasy XIV bringt neue Erweiterung Dawntrail – Release Datum und alle Infos von Alexander Leitsch

Neben den neuen Jobs konnten wir zudem einen Blick auf einen der neuen Dungeons werfen. Wie in früheren Erweiterungen merkt man, wie sich die Herausforderungen weiterentwickelt haben:

Ähnlich wie in der Allianz-Raid in Endwalker verwandeln sich zum Beispiel Mobs zwischen den Bossen in die Charaktere eure Gruppe. In Shadowbringers Bozja lernte euer Krieger des Lichts auch Leitern klettern – das hat ebenfalls seinen Weg in den Dungeon gefunden.

Neu ist, dass eine PvP-Einstellung jetzt auch für PvE genutzt werden kann: Wenn ihr es einstellt bzw. nicht ausstellt, ersetzen Kombo-Aktionen automatisch das vorhergehende Kommando auf eurer Hotbar.

Das spart natürlich Platz auf den Hotbars und entsprechend auf eurem Bildschirm. Allerdings ist das auch gewöhnungsbedürftig und gegebenenfalls sogar überfordernd.

Disclaimer: Dieser Artikel und die hier gezeigten Bilder basieren auf dem Spielen eines sich in der Entwicklung befindlichen Builds von FINAL FANTASY XIV Online: DAWNTRAIL. Die gezeigten Inhalte können sich bis zum Release der endgültigen Version noch ändern.

Jetzt aber genug der Vorrede – hier ist unser Anspielbericht zu den beiden neuen Klassen.

Orientiert an Sword Art Online – Das ist die Viper

Was ist die Viper? Die Viper ist ein extrem stylischer Job. Mit den kombinierbaren Klingen, den coolen Aktionen und dem Outfit bringt die Klasse richtig Abenteurergeschmack mit. Hier die wichtigsten Fakten im Überblick.

Startlevel 80

Start-Quest-Location: Ul’dah

Job-Art: Angreifer / Damage Dealer und Nahkämpfer

Teilt sich Rüstungssets mit Schurke und Ninja

Waffen: Zwei Klingen, die in jeweils einer Hand gleichzeitig geführt werden; können für mächtige Angriffe kombiniert werden

Ziemlich aufregend, manchmal überfordernd

Die Viper ist eine unglaublich schnelle und intensive Klasse. Wenn ihr damit auf Level 80 loslegt, werdet ihr schon einen Großteil eurer Fähigkeiten haben. Beim Anspielen hat das dazu geführt, dass die Hotbar schon nach dem initialen Angriff aufleuchtet und blinkt wie ein amerikanischer Weihnachtsbaum Ende November:

Viele Fähigkeiten geben eurem Charakter Zustände, die als Bedingungen für andere Fertigkeiten benötigt werden. Ist einer oder sind gar mehrere Zustände gleichzeitig aktiv, könnt ihr die bedingten Aktionen als Kombos verwenden. Bei den altbekannten Jobs sind die Kombos vergleichsweise linear, während das Flow-Chart der Viper aussieht wie das Ubahn-Netz von Tokio.

Aber immer der Reihe nach.

Die Hotbar der Viper hier ist nicht ganz voll. Ein ausgeführtes Kommando sorgt dafür, dass gefühlt die Hälfte aller Buttons aufleuchten.

Grundsätzlich habt ihr je zwei Single-Target- und zwei Gruppen-Kombos. Jeweils eine davon ist euer Standard-Angriff auf dem Global Cooldown. Die je zweite Angriffskombo hat einen eigenen Timer und ist mächtiger bzw. gibt euch mehr Status.

Wenn ihr das Meiste aus dem Job herausholen wollt, müsst ihr auf schnellem Fuß denken und die richtige Kombo-Aktion je nach Situation und Gegner auswählen. Dabei dürft ihr aber natürlich nicht eure Positionierung, gegnerische Flächenangriffe sowie die Kampfmechaniken vergessen.

Am Ende jeder Angriffskette steht eine mächtige Fähigkeit, die bei korrekter Ausführung richtig viel Schaden macht und euren Charakter extrem cool aussehen lässt. Dafür füllt ihr in eurer Job-Leiste verschiedene Ressourcen auf, die euch diese zusätzlichen Angriffe freischalten.

Für wen ist der Job? Die Viper fühlt sich nach dem richtigen Job für alle an, die gerne große Schadenszahlen generieren. Ähnlich wie beim Dragoon ist die Verlockung, etwas zu lange im drohenden Flächeneffekt zu bleiben, allerdings recht groß. Eventuell werden Viper- und Dragoon-Spieler zukünftig gemeinsam viel und lange tot am Boden liegen.

Mehr zum Thema 10 Dinge, die ihr in Final Fantasy XIV tun solltet, bevor Dawntrail erscheint von Karsten Scholz

Kämpfen wie in Sword Art Online, sagt Yoshi-P

Naoki Yoshida sprach mit MeinMMO auch im Rahmen eines Interviews über den Job. Auf die Frage nach der Inspiration dahinter erzählte er, dass sich viele Spieler einen stylischen Dualwielder gewünscht hätten.

Naoki Yoshida ist seit 1.0 mit an Bord und hauptsächlich verantwortlich für das starke Comeback des Spiels. Auch nach über 10 Jahren spricht er noch immer mit Freude über sein Spiel.

Dabei hatten sie eine ganz besondere Inspiration:

Als wir darüber nachdachten, was für ein Bild jeder von einem Job mit zwei Klingen im Kopf hat, haben wir uns an einem japanischen Titel orientiert: Sword Art Online. Dort gibt es den Charakter Kirito. Ich bin mir sicher, dass ihr alle Kirito sehr gut kennt. Wir dachten uns: Vielleicht ist es das, was die Leute mit seiner Stärke und seinem Stil verbinden, was sie von einem Job mit zwei Klingen erwarten. Also haben wir das und auch das Gefühl der Geschwindigkeit in die Arbeit einfließen lassen. Das wurde zur Grundlage für unsere Arbeit an der Viper. Naoki Yoshida, 28.05.2024

Im Gespräch erklärte Yoshi-P auch, dass der Job immer schneller und schneller wird. Als Spieler sollt ihr ein „gesteigertes Gefühl der Aufregung“ haben, über die Rotation nachdenken und dabei aber die Kampftechniken eben nicht vergessen.

Weiter geht es mit dem Piktomanten auf Seite 2.