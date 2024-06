Einer der leichtesten Raids im MMORPG Final Fantasy XIV ist plötzlich ultra-schwer

All of Us Strangers – Trailer zum emotionalen Drama auf Disney+

Two and a Half Men – Trailer zur 11. Staffel mit Jon Cryer und Ashton Kutcher

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 2

Diesem sofortigen Tod kann man normalerweise entgehen, indem man sich hinter drei Eisblöcken versteckt, die bei zufälligen Spielern entstehen, bevor er seine tödliche Fähigkeit nutzt. Normalerweise verwandelt Amon also 3 Spieler in Eisblöcke und sie dienen als Schutzschild.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

In MMORPG Final Fantasy XIV ist die Erweiterung Dawntrail live gegangen und es gibt einige Nebenwirkungen, mit denen keiner gerechnet hat. So ist ein Raid für Level 50 Spieler aus dem Jahr 2014 plötzlich nicht mehr zu schaffen.

