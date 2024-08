Urvater der MMORPGs macht jetzt das, was WoW Classic zum Erfolg verholfen hat – aber besser

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

Trend zum Classic-Server: Ultima Online ist nicht das einzige MMORPG, das mit einer nostalgischen Server-Erfahrung alte und neue Fans anlocken möchte. Old School RuneScape macht das bereits seit 2013 vor. Mit WoW Classic feiert Blizzard in diesem Bereich seit mittlerweile fast fünf Jahren große Erfolge, und für Herr der Ringe Online sind erst jetzt wieder zwei legendäre Welten live gegangen .

Was steckt im Legacy-Server von Ultima Online? Das grundsätzliche Versprechen hinter dem Legacy-Projekt ist es, euch mit einem neuen Server-Shard die fundamentalen Wurzeln des MMORPGs erleben zu lassen, jedoch mit gewissen Extras – ähnlich wie bei einem „Classic Plus“ für World of Warcraft .

Erst jetzt, an den vergangenen Wochenenden, fanden die ersten Beta-Tests statt (via uo.com ). Der finale Launch soll laut dem offiziellen Newsletter (via mailchi.mp ) pünktlich zum 27. Jubiläum stattfinden, also voraussichtlich irgendwann im September 2024.

