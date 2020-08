Das MMORPG Ultima Online (PC, seit 2017 Free2Play) erschien 1997 und wird heute noch weiterentwickelt. Jetzt jedoch möchte das alte Spiel die „größte Reichweite aller Zeiten“ erlangen. Wie genau das klappen soll, verraten die Entwickler jedoch erst im September.

Was ist los bei Ultima Online? Ultima Online ist zwar eines der ältesten MMORPGs überhaupt, doch bekam im Jahr 2020 schon einige Updates. Schon im Januar kündigten die Entwickler in einem Newsletter an, dass 2020 etwas Großes passieren soll. So heißt es in einem Abschnitt:

Um auf der Legende aufzubauen und Ultima Online dem größten Publikum aller Zeiten zugänglich zu machen, steht das Team erst am Anfang der Entwicklung und des Aufbaus unseres größten und kühnsten Unterfangens seit über einem Jahrzehnt! Wir sind unglaublich gespannt auf die Zukunft und können es kaum erwarten, die Reise mit euch zu teilen! Newsletter zu Ultima Online

Viele Spieler zeigten sich nach der Ankündigung sehr interessiert und hofften auf zeitnahe Informationen. Doch von der großen Änderung war bis zum neusten Newsletter am 26. August nichts zu hören.

Was ist neu? Seit dem neusten Newsletter steht fest, dass am 24. September 2020 eine große Enthüllung geplant ist und die unbekannte Neuerung vorgestellt werden soll. An diesem Tag feiert Ultima Online seinen mittlerweile 23. Geburtstag.

Zwar wird die Neuerung wohl nicht an diesem Tag veröffentlicht, jedoch sollten sich alle Fans des MMORPGs und generell interessierte diesen Tag vormerken.

Kommt Ultima Online zu Steam oder als Mobile-Game?

Was steckt hinter der Ankündigung? Fans des MMORPGs spekulieren bereits seit Monaten, was hinter der Neuerung stecken möchte. Die Aussage, dass sie das größtmögliche Publikum ansprechen wollen, führte vor allem zu 3 Spekulationen:

Ein Release auf Steam

Ein Remake des MMORPGs

Eine Mobile-Version

Mesanna, eine Mitarbeiterin von Ultima Online, bestätigte, dass es kein Release auf Steam werden soll. Dabei sind nachträgliche Releases bei Steam derzeit sehr beliebt. In diesem Jahr erschienen bereits Wurm Online und SWTOR für die Plattform von Valve, Guild Wars 2 plant seinen Release für November.

Ein Remake wiederum schließen viele Fans aus, weil es zu aufwendig wäre und dadurch nicht zwingend eine neue Spielergruppe angesprochen wird.

Die meisten kommen zu dem Schluss, dass wohl ein Ultima Online Mobile in Arbeit ist.

Schon RuneScape hatte Erfolg auf dem Smartphone

Kann Ultima Online Mobile ein Erfolg werden? Dass Mobile-Versionen auch zu älteren MMORPGs erfolgreich sein können, zeigt bereits RuneScape.

Das Spiel aus 2001 bietet inzwischen sowohl die aktuelle Version, als auch Oldschool RuneScape für das Smartphone an. Und beide laufen so erfolgreich, dass das Franchise 2019 die meisten neuen Spieler überhaupt gewinnen könnte.

Etwas Ähnliches könnte auch Ultima Online mit einer Mobile-Version gelingen. Immerhin setzten beide MMORPGs auf einen Faktor, den Raph Koster, einer der ursprünglichen Designer von UO, für besonders wichtig hält: Sie haben Funktionen zum Backen und um Blumen zu pflanzen.