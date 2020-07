Kennt ihr Wurm Online? Das MMORPG ist relativ unbekannt, besitzt aber eine treue Fanbase, die mit dem baldigen Steam-Start noch weiter wachsen sollte.

Was ist Wurm Online? Das MMORPG wurde bereits 2006 veröffentlicht und versetzt euch in eine Fantasy-Sandbox-Welt, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr möchtet. Es gibt keine Story und keine Quests. Ihr schreibt eure Geschichte selbst. Wie ihr das tut, das bleibt völlig euch überlassen. Wurm Online will eine zweite Heimat für MMORPG-Fans bieten, welche jede Menge Freiheiten in einem Spiel genießen wollen.

Survival-Elemente spielen eine Rolle: Ihr braucht Nahrung, Werkzeuge und einen Unterschlupf.

Ihr craftet euch Werkzeuge, Waffen, Rüstungen, Möbel, Kleidung und mehr anhand von 130 Skills.

In der Welt baut ihr Rohstoffe wie Stein, Erz und Lehm ab, die ihr veredeln müsst, um darum Objekte herstellen zu können. Unterschiedliche Materialien bieten dann verschiedene Boni.

Ihr könnt Häuser und ganze Städte bauen. Es ist sogar möglich, das Land zu verändern. So rodet ihr beispielsweise Wälder für ein neues Dorf ab.

Spieler können Königreiche gründen und sich in PvP-Schlachten untereinander bekämpfen.

Erkundet eine riesige, 2.000 km² große, Welt, in der auch Monster auf euch lauern.

Ihr könnt eure Spuren in der Welt hinterlassen, indem ihr ein Meister-Handwerker werdet oder den Trollkönig vernichtet.

Es gibt spezielle PvP-Server mit Full Loot.

Im Trailer seht ihr, was euch alles in Wurm Online erwartet.

Ein sehr komplexes MMORPG

Was ist das Besondere an Wurm Online? Das Spielsystem ist so komplex, dass ihr beispielsweise 500 Gerichte zubereiten könnt, die unterschiedliche Boni gewähren. Wurm Online möchte im Grunde, dass euch so gut keine Grenzen gesetzt sind. Wollt ihr etwas Bestimmtes herstellen, dann ist das in der Regel auch möglich.

Ihr könnt beispielsweise ein Schiff bauen und damit über den Ozean segeln. Unterwegs greifen euch Seeungeheuer an, doch erreicht ihr das neue Land, eröffnen sich euch neue Möglichkeiten.

Die Spieler verwalten die Welt selbst und bauen diese nach ihren eigenen Vorstellungen aus. Ihr habt in der Hand, wie die Welt sich verändert und welche Rolle ihr dabei spielt.

Darüber hinaus ist die Community aktiv an der Weiterentwicklung des MMORPGs beteiligt. Wer sich gut auskennt, darf beispielsweise bei der Programmierung neuer Features helfen.

Wurm Online erinnert sehr an den Klassiker Ultima Online und das für Anfang 2022 angekündigte MMORPG Fractured.

Wurm Online will eine zweite Heimat für euch sein.

Wann startet Wurm Online? Der Steam Release findet am 24. Juli statt. Wurm Online gibt es als Free2Play-Version mit einigen Einschränkungen und als Premium-Variante, bei der ein Monat Premium-Zeit 7,99 Euro oder 12 Silberstücke kostet, die ihr im Spiel verdienen könnt.

Als Premium-Spieler könnt ihr unter anderem:

Einen Skill auf einen Wert von über 20 steigern

Ihr dürft Tiere brandmarken

Ihr könnt Priester werden

Euer Konto wird niemals gelöscht, wenn ihr eine Zeit lang nicht spielt

Was ist der Unterschied zu Wurm Unlimited? Es handelt sich hier übrigens nicht um Wurm Unlimited, das es schon seit 2015 auf Steam gibt. Wurm Unlimited spielt sich etwas anders. Ihr steigt beispielsweise schneller auf. Das Spiel bietet keine Free2Play-Option und kein Abo, dafür könnt ihr es für rund 28 Euro über Steam kaufen.

Seid ihr also auf der Suche nach einem Sandbox-MMORPG, das euch sehr viele Freiheiten bietet, dann könnt ihr euch Wurm Online anschauen.

Wollt ihr wissen, welche MMORPGs und MMOs sich in diesem Jahr besonders lohnen? Dann schaut euch die Mein-MMO-Liste der 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2020 an.