Was kommt nach Cataclysm Classic? Umfrage von Blizzard deutet auf ein echtes „WoW Classic Plus“ hin

Im Netz macht derzeit eine vermeintliche Umfrage von Blizzard die Runde, in der die Entwickler von WoW Classic zahlreiche Fragen zu einer kommenden Nostalgie-Version des MMORPGs stellen. Viele der Antworten könnten ein Hinweis darauf sein, dass man einen oft genannten Wunsch der Community umsetzen möchte.

In den vergangenen Jahren verschickten die Blizzard-Entwickler bereits mehrfach Umfragen an ausgewählte Spieler von World of Warcraft, um Feedback zu möglichen Varianten von WoW Classic zu erhalten. Genau so einer Umfrage haben wir beispielsweise Cataclysm Classic zu verdanken, weil viele Befragte für eine Umsetzung der Kataklysmus-Erweiterung gestimmt hatten.

Was ist das für eine neue Umfrage? Auf den diversen Social-Media- (etwa auf X) und Content-Kanälen (wie hier auf Youtube) macht jetzt erneut eine Umfrage die Runde, die vermeintlich von Blizzard kommt und Fragen zu einer weiteren Version von WoW Classic beinhalten soll.

Diverse Fragen-Antwort-Kombinationen könnten dabei ein Hinweis dafür sein, dass das Blizzard-Team den bereits seit vielen Jahren in der Community kursierenden Wunsch nach einer echten „WoW Classic Plus“-Variante erfüllen möchte – zumindest vermutet das jetzt ein Teil der Community.

Mit der Saison der Entdeckungen wagt Blizzard viele Experimente – das zeigt das Interview:

WoW Classic, aber in neu

Die Idee von „WoW Classic Plus“ ist es, die originale Version von World of Warcraft nach dem finalen Naxxramas-Patch um neue Inhalte zu erweitern, die speziell für WoW Classic entwickelt werden. Das könnten alte Konzepte sein, die niemals in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht wurden, Inhalte späterer Addons in angepasster Form oder frische Inhalte, die niemand auf dem Schirm hat.

Hier einige der Features aus der Umfrage, die sich Blizzard für eine neue Version von WoW Classic vorstellen könnte:

Neue oder bisher nicht beendete Geschichten und Lore-Inhalte.

Neue Ruffraktionen und Rufbelohnungen

Neue respektive neu aufgelegte Dungeons und Raids

Neue oder später veröffentlichte Klassen nach WoW Classic bringen beziehungsweise neue oder später veröffentlichte Klassen- und Volkskombinationen

Kleinere Klassenänderungen sowie regelmäßige Balancing-Anpassungen für alle Klassen

Verbesserte Erfahrung für neue und wiederkehrende Spieler

Neue Gruppen-Events und Event-Belohnungen

Gildenbank

Sammlungen-UI, Erweiterung des Quest-Logs und Anpassungsmöglichkeiten fürs UI

Duale Talentverteilung

Verbessertes Ehre-System fürs PvP

Verbesserte soziale Funktionen wie die Gruppensuche oder eine Möglichkeit der gezielten Gildensuche

Optimierte Flugstrecken der Windreitmeister, Boote und Zeppeline

Verbessertes Inventar-Management

Implementierung von Fliegen und Flug-Mounts

Die Bereitstellung von Beschwörungssteinen vor Instanzen

Die Bereitstellung des Chronoverstärkungsversetzers, um World Buffs zu speichern

Würdet ihr eine WoW-Classic-Version spielen wollen, in der all diese Features enthalten sind?

Was meint MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz zu der Umfrage? Der Aufbau der Umfrage sowie die Art der Fragen erinnern stark an vorherige Blizzard-Umfragen zum Thema WoW Classic. Ich halte es also durchaus für möglich, dass die Umfrage echt ist.

Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass Blizzard tatsächlich die Art von „WoW Classic Plus“ umsetzen wird, die viele Classic-Fans seit Jahren im Kopf haben dürften. In meinen letzten Interviews mit Holly Longdale und anderen WoW-Verantwortlichen wurde mir nämlich immer wieder gesagt:

Es ist quasi unmöglich, das perfekte „WoW Classic Plus“ zu veröffentlichen, da jeder WoW-Fan darunter etwas anderes versteht. Mit jeder Entscheidung, die man für so eine Version trifft, wird man einen Teil der Fans vor den Kopf stoßen.

Mit den Experimenten in der aktuellen Saison der Entdeckungen liefert Blizzard bereits eine Variante von „WoW Classic Plus“, in der die Vanilla-Erfahrung um neue Inhalte erweitert wird.

Ich glaube, dass Blizzard diesen Weg weiter voranschreiten und mit den nächsten Classic-Saisons immer neue Experimente wagen wird – basierend auf dem Feedback zu den vorherigen Saisons sowie den Antworten aus Community-Umfragen.

Ein wichtiger Vorteil der Saisons ist, dass diese zeitlich begrenzt laufen. Wenn ein Experiment scheitert, leidet darunter keine permanent verfügbare Version von World of Warcraft. Dazu passt, dass die aktuelle Strategie gut ankommt: „Das Klügste, was sie machen konnten“ – Deutsches Story-Genie lobt Season of Discovery, erklärt, was sie so gut macht