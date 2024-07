WoW Classic: „Das Klügste, was sie machen konnten“ – Deutsches Story-Genie lobt Season of Discovery, erklärt, was sie so gut macht

Die Season of Discovery hat in WoW Classic ihre vierte Phase erreicht. Der Spielmodus verändert das MMORPG und bringt neue Möglichkeiten mit, die eigene Klasse zu spielen. Dazu sind viele Dungeons überarbeitet und können als Raid gespielt werden. Der deutsche Pen&Paper-Autor Hauke Gerdes hat damit gerade großen Spaß, wie er selbst sagt.

Wer ist das Genie?

Hauke Gerdes war früher Teil von Bonjwa, Kliemannsland und vor allem Rocket Beans TV, wo er als Spielleiter der Pen&Paper-Reihen Morrington Manor, B.E.A.R.D.S. und T.E.A.R.S. bekannt sein dürfte.

Viele der Regelwerke schreibt Hauke selbst. Zu den vermutlich größten gehört Ultracore, das mit Coreborn ein eigenes MMO bekommen hat. Coreborn wird allerdings nicht weiterentwickelt, das dafür gegründete Studio wurde geschlossen.

Hauke lebt im Moment in Tokio, Japan und streamt immer mal wieder auf seinem Kanal auf Twitch. Dort hat er kürzlich über das beendete Coreborn-Projekt und WoW gesprochen.

Das sagt Hauke zu Season of Discovery: Im Gespräch mit seinem Chat kommt Hauke aufs Thema World of Warcraft. Er sagt: Seit er in Japan lebt, habe er nicht mehr so wirklich Kontakt zu einem Zocker-Kreis gefunden.

Solche „Gemeinschaften“ würden sich über die Jahre „einschwören“ und es sei schwierig, dann von außen reinzukommen. Nun habe er Season of Discovery auf einem australischen Server angefangen und erklärt, was ihm da so gut gefällt:

Das ist das alte World of Warcraft, in das aber neue Dinge eingebaut werden. Man spielt also das Spiel von vor 20 Jahren, aber mit neuen Fähigkeiten, neuem Content und und und. Dadurch verändert sich die Balance des Spiels schon krass. In der Regel kann man sagen, man ist schon viel, viel stärker als man vorher war. […] Die Klassen machen mehr Spaß. Es macht deutlich mehr Spaß, finde ich, als wenn man es mit modernem Game-Design vergleicht, wie Klassen sich so spielen. Man bekommt schneller Erfolgsmomente, man levelt ein bisschen schneller […] Hauke im Stream ab etwa 1:11:20

Hier erklären wir euch, was genau die Season of Discovery eigentlich ist.

Nicht so gut sei, dass einige der alten Inhalte etwas entwertet werden, sagt der kreative Kopf. Auf Level 60 könne das Tempo ruhig etwas langsamer sein. Er habe drei Tage vorher das Max-Level erreicht und direkt 15 Dungeons abgeschlossen, nun trage er schon sein erstes Epic.

„Nicht was ich mir gewünscht habe, aber sehr klug“

Hauke führt weiter aus, dass Season of Discovery das Klügste sei, was Blizzard mit WoW Classic hätte anstellen können. Sowohl Casual-Spieler als auch die „sweaty Gamer“ hätten Möglichkeiten, etwas für sich zu finden.

Was genau er sich eigentlich gewünscht hat, verrät er im Stream allerdings nicht.

Den Vorwurf, dass Blizzard hier einfach nur alten Content kopiert habe, lässt Hauke allerdings nicht gelten. Auf den Kommentar eines Nutzers, dass die Dungeons nicht neu sind, antwortet der Autor:

Ich würde behaupten, den Raum eines Dungeons baut man so in ein bis sieben Tagen […] Die Mechaniken, die Bosse und das alles sind ja das Ausschlaggebende. […] Soweit ich weiß, gab es nur die Map schon und aller Content, alle Items, alle Boss-Encounter, alle NPC darin sind doch neu.

Am Ende spiele man ein Spiel, weil es Spaß mache und Hauke sagt klar: „Mir macht SoD Spaß.“ Damit steht Hauke nicht alleine da. Die Season of Discovery begeistert viele Spieler, die in dem Spielmodus das finden, was sie in modernen MMOs vermissen: Die Season of Discovery gibt einem Spieler endlich wieder das wahre MMO-Gefühl von damals zurück