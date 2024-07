WoW: „So sollte eine Questreihe sein“ – Spieler schwelgen in Erinnerung, erklären, welche Quests ihr mindestens einmal spielen müsst

Später wird die Quest sogar noch weitergeführt, wenn auch nur kurz und nur für Menschen: Wenn ihr eure Traditionsrüstung abholt, werden die Defias ein letztes Mal aufgegriffen. Viele Quests und Situationen aus World of Warcraft sind den Spielern in Erinnerung geblieben, allerdings sind nicht alle davon positiv. Gerade bei Quests gibt es durchaus ein paar Dinge, die man wohl gerne einfach nie erlebt hätte: WoW: Hier sind die 5 nervigsten Quests aller Zeiten

Erst dort lernt ihr das volle Ausmaß der Geschichte, die ihr als Mensch damals angeschnitten habt: Hinter dem Betrug der Defias und dem Krieg in den Schattens steckt die letzte schwarze Drachendame Onyxia, die als Lady Katrana Prestor unbemerkt in Sturmwind gelebt hat.

Düstere Taten: Die 5 grausamsten Quests in World of Warcraft

Eine persönliche Empfehlung ist außerdem die Questreihe der Ungekrönten aus der Ordenshalle der Schurken in Legion. Die führt später zu einer höchst kontroversen Quest in Dragonflight , generell sind aber alle Ordenshallen richtig stark.

Diese Quests solltet ihr unbedingt spielen: In den Kommentaren des Threads gibt es etliche Empfehlungen, die etwas… fragwürdig sind. So meint ein Spieler etwa: „Wenn du ein Taure bist, gibt’s da diese abgefahrene Quest wo du 8 Blumen sammeln sollst.“

Viele Aufgaben in MMORPGs sind reine „Fetch Quests“, also: Sammle 5 Wildschweinhauer, 3 Wolfspelze oder hacke 12-mal Holz. Andere haben mehr Tiefe und WoW bringt mit The War Within sogar eine Quest, die nur „böse“ Charaktere überhaupt abschließen können .

World of Warcraft steckt voller Quests. Wer jetzt anfängt, der kann fast unmöglich alle von früher nachholen. Es gibt aber ein paar Quests und Reihen, die so gut sind, dass sie Veteranen bis heute im Gedächtnis geblieben sind.

