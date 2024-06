WoW: Einige Quests könnt ihr nur sehen, wenn ihr „böse“ Charaktere spielt

In World of Warcraft: The War Within kann euer Charakter nicht alle Quests abschließen. Denn für manche Aufgaben seid ihr nicht geeignet.

Mit The War Within gibt es die für World of Warcraft übliche Wagenladung an neuen Quests. Jedes Gebiet ist voll davon und so wird die Story vorangetrieben. Doch mit der neuen Erweiterung gibt es ein paar Missionen, die nicht für alle Arten von Helden gedacht sind. Denn nur wer mit bösen Kräften spielt, bekommt sie zu sehen.

Der aktuellste Trailer zu WoW: The War Within:

Was sind das für Quests? In The War Within gibt es einige Quests, die nur von bestimmten Klassen oder Völkern angenommen und erledigt werden können. So kann man auf der Insel von Dorn nur als Dämonenjäger oder Hexenmeister eine Mission annehmen, um einen Dämon zu fangen. Doch auch in Heilsturz gibt es eine Quest, die viele niemals zu Gesicht bekommen werden.

Für wen ist die Quest? Die Quest „Prove One’s Mettle“ gibt es von Derill Fayn in Heilsturz, nachdem ihr ein paar andere Aufgaben für ihn erledigt habt. Sie ist lediglich für die folgenden Charaktere zugänglich:

Leerenelfen (Volk)

Verlassene / Untote (Volk)

Dämonenjäger (Klasse)

Todesritter (Klasse)

Hexenmeister (Klasse)

Schatten-Priester (Spezialisierung)

Angehörige dieser Gruppierungen bekommen von Derill schon im Vorfeld immer wieder abwertende Kommentare zu hören, wie etwa: „Einmal eine Kreatur der Schatten, immer eine Kreatur der Schatten.“

Derill will einen Extra-Beweis, dass er euch vertrauen kann – er lässt euch gegen Schatten kämpfen. (Bildquelle: wowhead)

WoW-Spieler müssen beweisen, dass sie auf der Seite des Lichts kämpfen

Was passiert in der Quest? Die Quest ist im Grunde eine zusätzliche Mission, um einem NPC zu beweisen, dass ihr wirklich auf der Seite des Lichts kämpft und nicht für die Dunkelheit. Der Arathi Derill Fayn möchte von euch, dass ihr eine „Manifestation der Dunkelheit“ tötet, also im Grunde die Essenz der Schatten. Er glaubt nicht wirklich, dass ihr dabei helfen werdet, weil er der Ansicht ist, dass ihr den Schatten dient und ihn im Stich lassen werdet.

Entsprechend verwundert ist er dann, wenn ihr ihm beisteht und dabei helft, die Schatten zu bezwingen. Im Anschluss ist er euch ein wenig freundlicher gesonnen und scheint zu respektieren, dass auch Helden mit Schatten- oder Leerenmagie ihren Beitrag leisten können.

Warum macht Blizzard das? Schon in der Vergangenheit hat Blizzard immer mal wieder Kleinigkeiten eingebaut, die nur von bestimmten Völkern oder Klassen genutzt oder gesehen werden können. So hatten Priester in „Battle for Azeroth“ andere Interaktionen mit Xal’atath, da sie die schattige Dame bereits aus Legion kannten. An anderer Stelle reagieren rote Drachen sehr empfindlich auf Todesritter, da die in der Vergangenheit viele Dracheneier vernichtet haben.

Klar ist, dass Blizzard mit solchen Mini-Quests oder zusätzlichen Dialogen zeigen will, dass man eben nicht nur der austauschbare, namenlose Held von Azeroth ist, sondern der eigene Charakter auch an einigen Stellen entsprechend wahrgenommen wird. Es macht eben einen Unterschied, ob man ein Paladin der Menschen ist oder eben ein Hexenmeister der Ren’dorei.

Zugleich sorgt Blizzard mit solchen Quests aber auch dafür, dass sich jeder in der Spielwelt irgendwie wiederfinden kann. Gerade in Heilsturz dreht sich die Story stark um das Heilige Licht und dessen Kräfte – da könnte man sich als Hexenmeister, Leerenelf oder Dämonenjäger schlicht fehl am Platze fühlen.

Dass solche Mini-Dialoge eine große Auswirkung auf den Spielspaß und die Immersion haben können, hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits Baldur’s Gate 3 gezeigt. Dort gab es immer wieder Dialog-Optionen, die nur von bestimmten Sub-Klassen oder Spezies verwendet werden konnten. Von Baldur’s Gate 3 hat sich WoW auch an anderer Stelle inspirieren lassen, nämlich bei den neuen Tränken.