In WoW sollen wir bald einen der besten Charaktere hinterrücks ermorden, um die Welt zu retten

Mit Patch 10.1.5 bekommt World of Warcraft einige Zeitreise-Quests, die durchaus kontrovers gesehen werden. In einer Quest müsst ihr die Ermordung von Amber Kearnen sicherstellen, die zu den besten Charakteren im Spiel zählt.

Was ist das für eine Quest? Die Quest gehört zum Patch Risse in der Zeit , der noch im Sommer erscheinen soll. Dieser bringt verschiedene tägliche Aufgaben, die wir mit dem Bronzedrachen Chromie erledigen und die bei Spielern große Diskussionen auslösen.

Eine Quest drehte sich ursprünglich um das Foltern und Einsperren von Alexstrasza, doch die wurde noch vor dem Release entfernt. Doch auch die Quest um Amber Kearnen bekommt Kritik.

Sie war eine Agentin vom SI:7, dem Geheimdienst von Sturmwind. Mit ihr zusammen haben Allianz-Spieler und vor allem Schurken einige Abenteuer erlebt. Sie hatte Auftritte in Classic, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion und Shadowlands und gehört für unseren Redakteur Benedict Grothaus zu den legendärsten Frauen in WoW.

Nun kehrt sie erneut zurück, jedoch in einer Mission, die für viele eher traurig ist.

Amber Kearnen muss sterben und wir sind der Mörder

Worum geht es in der Quest genau? In der Erweiterung Legion wurde Amber Kearnen tot mit einem Messer im Rücken aufgefunden. Im Rahmen der Schurken-Quest müssen Nachforschungen angestellt werden, wie es zu der Ermordung kam. Dabei fanden die Spieler heraus, dass das SI:7 von den Nathrezim unterwandert wurde.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ein NPC in Shadowlands erinnert mich an meinen traurigsten Moment in WoW.

Zusammen mit Chromie müssen wir sicherstellen, dass der Tod von Amber Kearnen tatsächlich geschieht, denn er soll entscheidend dafür gewesen sein, dass die Spieler den falschen Mathias Shaw entdecken und die Geschichte ihren Lauf nimmt.

Etwas hart ist jedoch, dass wir als Spieler selbst am Ende die Meuchelaktion ausführen müssen. In der Quest heißt es:

Amber: Ich habe Assassinen, die Jagd auf mich machen, also wäre ich für eine Eskorte dankbar. <Amber schenkt dir ein kleines Lächeln.> <Ersteche Amber Kearnen.>

Wir sind also der Schurke, der auf Amber einsticht und dessen Messer im Rücken gefunden wird.

Wie reagieren die Spieler? Einige Nutzer kritisieren die Quest, weil man selbst zum Mörder wird, statt Amber zu retten. Bei WoWHead gibt es einen ganzen Artikel dazu, was das eigentliche Problem an dieser Aufgabe ist.

Dort erklärt der Autor, dass die Spieler zwar schon früher dabei geholfen haben, dass schreckliche Dinge passieren, um die korrekte Zeitlinie einzuhalten. Doch in diesem Fall gäbe es wohl auch eine andere Lösung.

Denn das entscheidende Event war nicht die Ermordung, sondern das Aufdecken der Taten der Nathrezim. Amber sagt uns in der Quest, dass die Botschaft für Lord Jorach Ravenholdt, den Anführer der Ungekrönten, bestimmt ist. Wenn die Spieler Amber helfen, die Nachricht zu überbringen, würde die Entdeckung, dass Matthias Shaw durch einen Dreadlord ersetzt wurde, immer noch stattfinden – sie würde sogar von denselben Leuten und derselben Organisation aufgedeckt werden.

Gleichzeitig hätte man eine unschuldige Seele vor dem Tod bewahren können.

Dass die Ereignisse etwas flexibel bleiben können, hätten schon die Bücher War of the Ancients und Thrall: Twilight of the Aspects gezeigt, meint der Autor. Und er kritisiert auch den Bronze-Schwarm selbst, weil Chromie ja noch immer alles daran setzt, dass Nozdormu nicht zu Murozond wird, was jedoch in der Gesamtgeschichte ein notwendiges Ereignis ist.

Wie seht ihr die neuen Zeitreise-Quests? Gefallen euch die Themen oder würdet ihr lieber flexiblere Lösungen finden wollen, statt selbst zum Täter zu werden?

Wie seht ihr die neuen Zeitreise-Quests? Gefallen euch die Themen oder würdet ihr lieber flexiblere Lösungen finden wollen, statt selbst zum Täter zu werden?