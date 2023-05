WoW: Patch 10.1.5 ist riesig, bringt Mega-Dungeon, neue Rufer-Spezialisierung und Magier-Rework

Der nächste Patch von World of Warcraft bringt massive Neuerungen. Wir verraten euch, was in Patch 10.1.5 alles drinsteckt.

Eigentlich sollte Patch 10.1.5 wieder nur ein „kleineres“ Update sein, doch die Meldung scheint Blizzard nicht mehr so ganz ernst zu nehmen. Im nächsten Patch von World of Warcraft Dragonflight stecken nämlich zahllose Neuerungen und frische Ideen, die nicht nur Dragonflight erweitern, sondern die ganze Spielwelt betreffen.

Alle Ankündigungen zu Patch 10.1.5 „Risse in der Zeit“, einschließlich der Funde vom Datamining, behandeln wir in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

Patch 10.1.5 hat noch keinen festen Release-Termin.

Rufer bekommen eine neue Spezialisierung, die „Verstärkung“.

Der Mega-Dungeon “Dämmerung der Ewigen” hat 8 Bosse und ist nur auf “Mythisch” spielbar.

Magier bekommen ein größeres Update mit einem Fokus auf Arkanmagier, aber auch Feuer und Frost werden überarbeitet.

Drachenreiten wird wohl in der alten Welt freigeschaltet.

Wann erscheint Patch 10.1.5? Ein offizielles Release-Datum für Patch 10.1.5 Risse in der Zeit gibt es noch nicht. Auf der Roadmap ist der Release mit „Sommer 2023“ angegeben. Wenn Blizzard am aktuellen Tempo von Patch-Veröffentlichungen festhält, dann wäre ein wahrscheinlicher Termin wohl Ende Juni oder Anfang Juli. Sobald es ein festes Datum gibt, werden wir es hier nachtragen.

Die kleinen Drachen müsst ihr bald aufziehen.

Neuer Mega-Dungeon: Dämmerung des Ewigen

Das Herzstück des Patches ist ein Mega-Dungeon – also ein besonders großer Dungeon mit insgesamt 8 Bossen, der nur in mythischer Ausführung verfügbar ist.

Die Story des Dungeons ist das Voranschreiten des Ewigen Drachenschwarms. Dieser versucht endlich die Verwandlung von Nozdormu in den finsteren Murozond abzuschließen. Dabei ist der Mega-Dungeon vollgestopft mit jeder Menge cooler Ideen und riesiger Bedrohungen aus unterschiedlichen Zeitlinien.

So gehören zu Begegnungen etwa der mächtige Iridikron oder die Überbleibsel des riesigen Drachen Galakrond. Auch eine verdorbene Version des Wächters Tyr ist Teil des Dungeons.

Das wahre Highlight für Fans der Drachen-Story dürft allerdings „Morchie“ sein. Das ist die „böse“ Variante von Chromie, die ebenfalls im Dungeon eine Rolle spielen wird.

Wie üblich wird der Dungeon in einem späteren Patch wohl in zwei getrennte „Mythisch+“-Varianten aufgeteilt.

“Morchie” ist die “böse” Variante von Chromie.

Neue Spezialisierung für Rufer: Verstärkung

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es garantiert: Rufer bekommen eine dritte Spezialisierung: Verstärkung. Das ist eine neue DPS-Spezialisierung, die alle anderen Charaktere in der Gruppe deutlich verbessern kann. Sie gewährt zum Beispiel mächtige Buffs auf die Primärwerte oder sorgt dafür, dass ein Teil des verursachten Schadens mit einiger Verzögerung noch einmal verursacht wird.

Mehr zur neuen Rufer-Spezialisierung haben wir hier.

Rufer bekommen eine dritte Spezialisierung.

Welpenkrippe: Neue Ruhmfraktion mit niedlichen Drachen-Babys

In Valdrakken gibt es die „Krippe Kleinschuppe“, die aktuell noch kaum einen großen Nutzen erfüllt. In Patch 10.1.5 gibt es hier viele neue Quests, denn die Drachen haben mehr Eier gelegt, als sie pflegen können! Ihr müsst insgesamt 5 kleine Drachen-Welpen aufziehen und erfahrt dabei mehr über die verschiedenen Drachenschwärme, während ihr gleichzeitig Ruhm erlangt (und damit sicher einige neue Belohnungen).

Mehr Details dazu werden sicher in den kommenden Wochen enthüllt.

Entwirrung der Zeitströme

Für das Spiel auf Maximalstufe hat Blizzard einige neue Features angekündigt, die mit dem Zeitlinien zu tun haben.

“Zeitrisse” tauchen auf Azeroth auf und sorgen dafür, dass Kreaturen aus anderen Zeitlinien in diese Welt übertreten und zurückgeschlagen werden müssen. Anschließend muss das Loch versiegelt werden, um die Zeitlinien wieder sicherzustellen.

“Grenze des Äons” ist ein wiederholbarer Inhalt, bei dem Spielerinnen und Spieler Fehler reparieren müssen, die durch die Instabilität entstanden sind. Es soll „reichlich Belohnung“ geben.

Hexenmeister für alle (außer Dracthyr)

Blizzard setzt den Plan weiter fort, die meisten Klassen für alle Völker freizuschalten. Als nächstes steht der Hexenmeister auf dem Plan, der für alle noch fehlenden Völker freigeschaltet wird. Auch wenn das zu einigen Diskussionen in der Community geführt hat, hält Blizzard daran offenbar fest. Die neuen Hexenmeister-Völker sind dann:

Nachtelfen

Draenei

Lichtgeschmiedete Draenei

Pandaren

Kul Tiraner

Tauren

Hochberg-Tauren

Mag’har

Zandalaritrolle

Lediglich Dracthyr sind davon – wie immer – ausgenommen. Sie bleiben exklusiv Rufer.

Nachtelf-Hexenmeister. Für viele ein Traum, für andere ein Albtraum.

Magier bekommen ein großes Rework

Magier befinden sich seit einer Weile in einer sonderbaren Position und so richtig glücklich sind alle drei Spezialisierungen nicht. Daher spendiert Blizzard allen drei Spezialisierungen eine Überarbeitung, die gleich mit einer schrecklichen Ankündigung kommt: „Rune der Macht“ verschwindet vollständig und die Stärke wird von Haus aus in andere Zauber eingebaut.

Ansonsten will Blizzard für mehr Talentvielfalt sorgen, erschafft neue End-Talente und will so sicherstellen, dass ihr einen Magier nach euren Wünschen formen könnt und nicht nur „die eine, optimale Variante“ spielen müsst, wie es aktuell noch der Fall ist.

Bisher sind erst wenige dieser Änderungen auf dem PTR aktiv, sie kommen in späteren Versionen des Updates.

Fliegen in der alten Welt

Diesen Teil sollte man mit Vorsicht genießen, denn bisher wurde das noch nicht offiziell angekündigt. Aus dem Datamining geht aber hervor, dass Blizzard das Drachenfliegen in der alten Welt (Azeroth und Kalimdor) aktivieren will.

Dafür sprechen zahlreiche Achievements, bei denen ihr Drachenrennen in der alten Welt absolvieren müsst. Außerdem gibt es neue Fähigkeiten, mit denen ihr auswählen könnt, ob ihr das moderne Drachenreiten oder lieber das „alte“ Fliegen verwenden möchtet.

Ebenfalls neu ist, dass das Drachenreiten wohl auf weitere Mounts ausgeweitet wird. Denn Blizzard hat viele neue Animationen für „alte“ Drachen, wie etwa die Netherdrachen, in die Spieldateien gesteckt. Ob alle Reittiere letztlich für das Drachenreiten zulässig sind, bleibt abzuwarten – in jedem Fall scheint sich die Menge der verwendbaren Drachen aber deutlich zu steigern.

Was steckt noch in Patch 10.1.5?

Abgesehen von diesen großen Anpassungen gibt es aber noch eine ganze Reihe von kleinen Verbesserungen, die wir hier aufgelistet haben:

Hexenmeister bekommen eine neue, optische Anpassung für Wichtel.

Hexenmeister können beim Barbier das Aussehen ihrer Dämonen anpassen.

Der Garnison-Ruhestein und Dalaran-Ruhestein werden Spielzeuge, sparen also Inventarplatz.

Alte Rezepte aus dem ursprünglichen Naxxramas kehren wohl zurück, ähnlich wie es schon bei Zul’Gurub der Fall war.

Sobald es mehr Informationen zu Patch 10.1.5 gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.