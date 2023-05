Rufer bekommen dritte Spezialisierung: „So etwas hat es in WoW noch nie gegeben“

Die Rufer der Dracthyr bekommen tatsächlich eine dritte Spezialisierung. Und die ist etwas ganz neues, das ihr in World of Warcraft noch nicht gesehen habt.

Schon seit einigen Monaten wurde darüber spekuliert, weil es erste Hinweise auf eine “dritte Spezialisierung” der Rufer-Klasse in World of Warcraft gab. Jetzt macht Blizzard einfach Nägel mit Köpfen und kündigt die “Verstärkung”-Spezialisierung offiziell für den Patch 10.1.5 an.

Was ist das für eine Spezialisierung? Die neue „Verstärkung“-Spezialisierung („Augmentation“) ist in erster Linie eine DPS-Spezialisierung, die sich die Kräfte des bronzenen und schwarzen Drachenschwarms zu Nutze macht.

Der besondere Twist ist allerdings, dass die Leistung des Rufers nur zum Teil über den eigenen Schaden kommt. Denn eine Vielzahl seiner Fähigkeiten verstärken Verbündete und gewähren ihnen zum Beispiel massive Buffs auf ihre Primärwerte, sodass der verursachte Schaden (oder die gewirkte Heilung) drastisch ansteigt.

Blizzard will dafür sogar einige Details im Kampflog anpassen, sodass Addons wie Damage-Meter besser filtern können, welcher „Bonusschaden“ durch den Verstärkung-Rufer in der Gruppe hervorgerufen wurde.

Was für Fähigkeiten hat der Verstärkung-Rufer? Einige Beispielfähigkeiten hat Blizzard bereits im offiziellen Blogpost vorgestellt:

Schwarzmacht: 1,5 Sekunden Zauberzeit, 30 Sekunden Abklingzeit. Erhöht den Primärwert eurer 4 nächsten Verbündeten um einen Prozentsatz eures eigenen Primärwerts und lässt eure ‘Eruption’ 10 Sekunden lang mehr Schaden verursachen. Einige eurer anderen Zauber erhöhen die Dauer dieser Effekte.

2 Sekunden Zauberzeit, kostet 3 Essenz und ersetzt „Desintegration“. Löst eine heftige Eruption unter den Füßen eines Gegners aus und verursacht Vulkanschaden, der gleichmäßig zwischen ihm und Gegnern in der Nähe aufgeteilt wird. Erhöht die Dauer Eurer aktiven Effekte von ‘Schwarzmacht’. Emporstoßen: 2,5 Sekunden Zauberzeit, Ermächtigungszauber, 40 Sekunden Abklingzeit. Sammelt irdene Macht unter den Füßen eures Gegners und schleudert ihn nach oben, was dem Ziel sowie Gegnern in der Nähe Vulkanschaden zufügt. Durch Ermächtigung vergrößert sich der Effektbereich. Erhöht die Dauer Eurer aktiven Effekte von ‘Schwarzmacht’.

2,5 Sekunden Zauberzeit, Ermächtigungszauber, 40 Sekunden Abklingzeit. Sammelt irdene Macht unter den Füßen eures Gegners und schleudert ihn nach oben, was dem Ziel sowie Gegnern in der Nähe Vulkanschaden zufügt. Durch Ermächtigung vergrößert sich der Effektbereich. Erhöht die Dauer Eurer aktiven Effekte von ‘Schwarzmacht’. Atem der Äonen: 1,5 Minuten Abkingzeit und ersetzt „Tiefer Atem“. Fliegt zum Zielort und belegt alle Gegner in eurer Bahn für 10 Sekunden mit ‘Temporale Wunden’. ‘Temporale Wunden’ sammelt einen Teil des von euren Verbündeten verursachten Schadens und trifft dann am Ende dieser Dauer den Gegner kritisch und fügt ihm diese Schadensmenge zu. Erhöht die Dauer Eurer aktiven Effekte von ‘Schwarzmacht’.

Der Talent-Baum des “Verstärkung”-Rufers ist quasi fertig.

In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die Talente des Verstärker-Rufers. Einige Beispiele sind Buffs für die Gruppe, die gerade in „Mythisch+“ oder in Raids besonders glänzen dürften.

Drakonische Einstimmung (Passiv): Lernt, euch auf die Essenz des schwarzes oder bronzenen Drachenschwarms einzustimmen: ‘Schwarze Einstimmung’ erhöht eure maximale Gesundheit und die eurer 4 nächsten Verbündeten. ‘Bronzene Einstimmung’ erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und die eurer 4 nächsten Verbündeten.

Lernt, euch auf die Essenz des schwarzes oder bronzenen Drachenschwarms einzustimmen: Weyrnstein verschenken: Beschwört zwei Weyrnsteine, einen für euer verbündetes Ziel und einen für euch selbst. Ein Weyrnstein kann von seinem Träger aktiviert werden, um ihn zum Ort des anderen Weyrnsteins zu teleportieren, wenn dieser sich in einem Umkreis von 100 Metern aufhält.

Wenn ihr den Verstärkung-Rufer testen wollt, dann solltet ihr euch bald auf den PTR von Patch 10.1.5 begeben – dort kann die neue Spezialisierung von allen Interessierten ausprobiert werden.

Muss man die Spezialisierung freischalten? Nein. Es benötigt keine Vorquest für die Spezialisierung, sondern alle Rufer können sofort darauf zugreifen.

Wann kommt die Spezialisierung? Mit dem Launch von Patch 10.1.5. Der Patch hat allerdings noch kein offizielles Release-Datum. Wenn Blizzard allerdings an der aktuellen Patch-Strategie festhält, dann dürfte die Veröffentlichung wohl zwischen Ende Juni und Anfang Juli anstehen. Sobald es ein offizielles Datum gibt, werden wir natürlich darüber berichten.

Was haltet ihr von dieser dritten Spezialisierung? Ein geniale Sache, die da für Rufer kommt? Oder ist das verschenktes Potenzial und etwas anderes wäre besser gewesen?