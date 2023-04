WoW: Neue Spezialisierung für Rufer – Mehr Hinweise zur „3. Specc“ der Dracthyr entdeckt

Eine dritte Spezialisierung für die Rufer in World of Warcraft wird immer wahrscheinlicher. Jetzt sprechen schon NPCs davon.

Schon vor einigen Tagen haben wir darüber spekuliert, dass die neuste Klasse in World of Warcraft, der Rufer, womöglich bald eine dritte Spezialisierung bekommen könnte. Jetzt gibt es neue Infos, die diese Theorie weiter untermauern. Denn der ehemalige Chef der schwarzen Drachen, Todesschwinge, spricht selbst davon.

Was wurde entdeckt? In den Spieldaten von Patch 10.1 Glut von Neltharion haben die Kollegen von wowhead neue Sounddateien gefunden. Diese werden im Verlauf der Handlung des neuen Updates abgespielt und von Neltharion gesprochen. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Aufzeichnung der Vergangenheit. Denn der ehemalige Aspekt des schwarzen Drachenschwarms erzählt (übersetzt):

Ihr drei werdet die Beispiele für alle Dracthyr sein.

Sarkarath, mein Verheerer, du sollst deine Feinde mit der Macht des roten und blauen Drachenschwarms zerreißen.

Viridia, meine Bewahrerin, du sollst unsere Verbündeten mit der Anmut des grünen und bronzenen Drachenschwarms heilen.

Und Emberthal, du wirst die Essenz des schwarzen Drachenschwarms in dir tragen, um all jene um dich herum mit Macht zu verstärken. Bei meinem Befehl, kniet nieder und dient.

Neltharion spricht damit eindeutig von drei verschiedenen Archetypen, die es unter den Rufern geben sollte. Bisher sind allerdings nur zwei davon spielbar.

Was bedeutet das? Natürlich sind „Story“ und „Gameplay“ grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Dass ein wichtiger Charakter allerdings so klar die unterschiedlichen Spezialisierungen anspricht und dabei auch noch eine neue, bisher nicht spielbare Spezialisierung erwähnt, ist ungewöhnlich. Es würde durchaus zur Thematik der Selbstfindung und Erforschung der Vergangenheit passen, wenn Rufer einen weiteren Talentbaum erhalten würden.

Ob dieser Talentbaum tatsächlich schon mit Patch 10.1 kommt oder dort erst der Anfang für diese Suche gelegt wird, das bleibt abzuwarten. Klar scheint allerdings zu sein, dass Blizzard mit den Rufern noch nicht fertig ist.

Was wäre das für ein Talentbaum? Neltharion spricht in seiner Ansprache von „Augmentation“, also etwa „Vermehrung“, „Steigerung“ oder „Verbesserung“. Demnach wäre die dritte Spezialisierung wohl etwas recht Neues in der World of Warcraft, nämlich eine Rolle, die andere Gruppenmitglieder verstärkt und ihnen zusätzliche Buffs beschert – zumindest in der Theorie. Ob das allerdings nur ein Begriff ist oder ähnlich wie der „Verstärker-Schamane“ am Ende doch vor allem eigenständig funktioniert, bleibt wohl abzuwarten.

In jedem Fall ist es ein spannendes Thema, zu dem wir in den kommenden Wochen sicher mehr erfahren werden.