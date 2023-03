Die neuste Klasse in World of Warcraft wird noch größer – darauf zumindest deutet das Datamining. Eine Questreihe verspricht Dracthyr einen dritten Talentbaum.

Obwohl Patch 10.0.7 erst in wenigen Tagen erscheint, ist das Datamining zu Patch 10.1 Glut von Neltharion bereits im vollen Gange. Dabei hat eine unfertige Questreihe besondere Aufmerksamkeit erregt, denn die teasert eine neue Spezialisierung für Rufer-Klasse in World of Warcraft an. Wir verraten, was es damit auf sich hat – und wie wahrscheinlich das ist.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Details zu einer möglichen Questreihe in Patch 10.1 – aber das sollte euch beim Lesen der Einleitung bereits aufgefallen sein.

Was wurde gefunden? In den Spieldaten von Patch 10.1 haben die Kollegen von wowhead einige spannende Details zu einer unvollständigen Questreihe aufgedeckt. Die Questreihe besteht bisher erst in Ansätzen und der Questtext ist unvollständig. Statt des tatsächlichen Questtextes gibt es dort eine Zusammenfassung dessen, was während der Quest geschehen soll. Besonders die erste Quest ist hier verdächtig, denn da heißt es (übersetzt):

Nur für Rufer. Beim Login wird man mit der Nachricht „ERINNERT AN NEUE SPEZIALISIERUNG“ begrüßt. Diese Quest taucht am Briefkasten auf und stammt von Emberthal, der will, dass ihr zur Verbotenen Insel reist. Das Geheimnis, das in Patch 10.0.7 aufgedeckt wurde (muss für diese Quest nicht abgeschlossen sein), wird sich entfalten und sie braucht eure Hilfe, um Ebyssian davon abzubringen, die sie als vergeblich ansieht.

Der nächste Questschritt ist dann ein längeres RP-Event, bei dem der Spielercharakter einige Objekte aktiviert, während Ebyssian und Emberthal ein Gespräch führen. Interessant wird es dann erst wieder während der nächsten Quest.

Im vorerst letzten Schritt muss Adamanthia unterworfen werden und der Rufer-Held muss Ebyssian und Emberthal helfen. Die Beschreibung spricht davon, dass man „Ebyssian und Emberthal boosten/heilen soll (effizienteste Methode) oder Schaden an Adamantia verursachen muss.“

Was bedeutet das? Die Deutung von wowhead ist, dass Rufer womöglich eine weitere „Unterstützung“-Spezialisierung erhalten, die sich darauf konzentriert, Verbündete zu stärken und zu verbessern – es wäre also wohl eine Heiler-Spezialisierung mit zusätzlichen stärkenden Effekten. Bisher ist das allerdings lediglich Datamining und noch in einem sehr frühen Zustand. Außerdem kommt es gelegentlich vor, dass begonnene und später verworfene Ideen sich in Teilen noch in den Spieldaten befinden. Bis es mehr Informationen dazu gibt, sollte man die Infos also mit Vorsicht genießen.

Wie wahrscheinlich ist eine neue Spezialisierung? Dass Blizzard während einer Erweiterung einer Klasse eine ganz neue Spezialisierung spendiert, erscheint auf den ersten Blick ziemlich sonderbar. Da es sich dabei aber um eine Spezialisierung für den Rufer handeln würde, der ohnehin erst mit Dragonflight implementiert wurde, steigt die Wahrscheinlichkeit zumindest ein wenig. Es könnte der Klasse einen zusätzlichen Boost verpassen und wenn sich das hier bewahrheitet, hat Blizzard das vermutlich von langer Hand geplant.

Hat Blizzard so etwas schonmal getan? In einem kleineren Umfang, ja. Blizzard hat damals die Druiden-Spezialisierung „Wildheit“ in zwei neue Spezialisierungen aufgeteilt, nämlich in Wächter und Wildheit – das war zuvor der gleiche Talentbaum mit vielen Überschneidungen. So wurden Druiden die erste Klasse mit 4 Spezialisierungen und strenggenommen die erste Klasse, die eine „neue“ Spezialisierung erhielt – auch wenn die zuvor schon spielbar war.

Würdet ihr euch über eine dritte Rufer-Spezialisierung freuen? Wie müsste die aussehen, um die Rufer-Klasse für euch interessant zu gestalten?