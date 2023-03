Wir wollten wissen, ob ihr WoW: Dragonflight noch spielt – und ihr habt lautstark geantwortet. Das Ergebnis zeichnet ein düsteres Bild … oder?

Vor einigen Tagen haben wir euch gefragt, wie es mit eurem Interesse an World of Warcraft Dragonflight aussieht, nachdem der „Anfangs-Hype“ verschwunden ist. Wir wollten so ein Bild von unserer Leserschaft bekommen und schauen, wie die Leserinnen und Leser von MeinMMO nach knapp 3 Monaten noch in WoW unterwegs sind.

Auf die Frage „Spielt ihr noch WoW Dragonflight?“ standen vier Antworten zur Auswahl:

Ja, ich spiele noch aktiv.

Nein, ich habe aufgehört.

Ja, aber viel weniger als zu Release.

Ich habe nie gespielt.

Um ein genaueres Bild davon zu bekommen, rechnen wir alle Stimmen, die mit „Ich habe nie gespielt“ geantwortet haben, aus dem Ergebnis raus. Wir betrachten damit nur die Spielerinnen und Spieler, die Dragonflight überhaupt gespielt haben.

Das Ergebnis ist damit:

Ja, ich spiele noch – 1493 Stimmen (41 %)

Nein, ich habe aufgehört. 1073 Stimmen (31 %)

Ja, aber viel weniger als zu Release (1005 Stimmen, 28 %)

41 % sind nach 3 Monaten noch sehr aktiv

Die Mehrzahl der Teilnehmer an der Umfrage sind auch nach knapp 3 Monaten noch gut mit Dragonflight beschäftigt. Obwohl der ursprüngliche Content weitestgehend durchgespielt ist, gibt es für sie noch immer genug zu tun – was sicher auch daran liegt, dass Blizzard mit dem Handelsposten bereits einen Patch nachgeschoben hat und der nächste schon in den Startlöchern steht. In den Kommentaren zur Umfrage schrieb „Slix“ etwa:

Ja, Top Addon im Vergleich zu den letzten 3-4.

Keine Grind-Mechanik, ausgesprochen Twink-freundlich, Top Balancing im Raid und gutes Balancing im M+

Insgesamt wirklich gelungen, ich habe Spaß wie lange nicht mehr.

Auch „projectneo“ sieht es ähnlich:

Sehr gutes Addon mit gutem Content im Vergleich zu anderen Addons. Sicherlich mit das beste moderne Addon bisher. Es macht nach wie vor Spaß und es gibt tatsächlich mehr Updates.

Fast jeder Dritte hat aufgehört

Doch mit rund 31 % der Befragten gibt es auch einen großen Teil – immerhin fast jeder dritte – der mit Dragonflight nicht langfristig glücklich wurde. Ihnen gefällt die Erweiterung nicht oder die gepriesenen Änderungen, die von anderer Seite gefeiert werden, wird genau als Fehler angesehen. So schreibt Don77:

Hab aufgehört, es gab schon seit Januar nichts mehr zu tun, daran hat Patch 10.0.5 und jetzt das erscheinende 10.0.7, was man bereits auf dem PTR ausgiebig spielen konnte, nichts geändert. Das ist vielleicht Content für ein paar Stunden und das war’s wieder. Patch 10.1 muss heftig krass werden, sonst wär’s das wieder mit Dragonflight und es reiht sich bei Battle for Azeroth und Shadowlands ein.

Andere sehen es etwas nüchterner, wie etwa “Misterpanda”, der schreibt:

Ich spiele auch nicht mehr. Die Levelphase war gut und ich mag das Drachhenreiten. Das ist für mich aber eher ein (cooles) Transportmittel, kein Hauptfeature. Ruf/Fraktionen farmen ist nicht meins. Und daraus besteht der Content abseits von M+ und Raids, was auch nicht meins ist. Ich glaube, wenn WoW endlich Free2Play wäre, würde ich immer regelmäßig mal reinschauen. Für ein fortlaufendes Abo reicht es aber gerade für mich als Casual nicht. Das ist aber okay, es gibt viele andere gute Spiele und WoW wird noch weitere Expansions raushauen.

“Gaminator” gibt auch den Begegnungen mit der Community einige Schuld:

Ich habs gespielt, aber jetzt schon seit ca. 1,5 Monaten nicht mehr. Nicht, weil mir das Addon nicht gefällt, aber WoW an sich ist einfach nicht mehr meins, die Luft ist bei mir raus. Die Community ist auch ein weiterer Grund, warum ich es einfach sein lasse. Die Spieler sind so empfindlich geworden, wenn man nur einmal etwas anders in M+ macht, verlassen Randoms gleich die Gruppe, obwohl es trotzdem gut lief und dann haste den Salat. Meine Zeit ist mir einfach zu schade, um sie in einem Spiel mit so einer Community zu teilen.

Insgesamt sind also noch 69 % der Spielerinnen und Spieler dabei, die mit Dragonflight begonnen haben, wenn auch knapp 28 % deutlich weniger als zu Beginn spielen. Mit 31 % hat fast jeder Dritte dem Spiel inzwischen wieder den Rücken gekehrt.

Dass Blizzard in den ersten Monaten nach dem Launch einer Erweiterung wieder Spieler verliert, ist ganz normal. Da Dragonflight aber dieses Mal schwächer eingestiegen ist, als etwa Shadowlands, könnte sich das negativ auswirken. Es liegt an den Entwicklern, in den nächsten Monaten mit den Content-Patches zu beweisen, dass World of Warcraft wirklich ein besseres Spiel geworden ist – und vielleicht neue und alte Spieler anlocken kann.

Was haltet ihr von diesem Ergebnis und wie interpretiert ihr es? Hättet ihr gedacht, dass die Zahlen anders ausfallen?