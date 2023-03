WoW: Die Tier-Sets aus Patch 10.1 – So gut sehen die neuen Sets aus

Blizzard erlaubt einen ersten Blick auf das nächste Tier-Set in World of Warcraft. Die Meinung hier ist eindeutig: Das sieht ziemlich gut aus!

Auch wenn Patch 10.1 Glut von Neltharion sicher noch einige Monate entfernt ist, gewähren die Entwickler bereits einen guten Einblick in das, was uns bevorsteht. Für PvE-Fans ist das Highlight eines neuen Raids natürlich das dazugehörige Tier-Set, das die eigene Klasse in ganz besonderem Glanz erstrahlen lässt.

Im Zuge der Vorschau auf Patch 10.1 hat Blizzard bereits einige Screenshots veröffentlicht, die einen ersten Blick auf die neuen Tier-Sets erlauben, die ihr euch später im Frühling verdienen könnt.

Hier ist ein erster Blick auf die Sets der Jäger (heroisch), Mönche, Dämonenjäger und Rufer:

Als zweites gibt es Druide, Krieger (heroisch) und den Schamanen:

Es folgen Magier (Mythisch), Schurke (Mythisch) und Hexenmeister (Elite-PvP-Set):

Und zuletzt Todesritter, Priester und Paladin:

Wo bekommt man die Sets? Wie üblich ist der primäre Ort für das Ergattern des Tier-Sets der neue Raid: Aberrus, der Schattentiegel. Auf den vier Schwierigkeitsgraden (LFR, Normal, Heroisch und Mythisch) wird es die Sets in unterschiedlichen Farben zu ergattern geben. Allerdings deutet aktuell alles darauf hin, dass Blizzard auch weiterhin am System des Katalysators festhält, mit dem sich andere Endgame-Beute (wie Mythisch+ oder PvP) in Tier-Set-Teile umwandeln lässt. So können Spielerinnen und Spieler unterschiedlicher Content-Vorlieben in den Genuss der begehrten Tier-Set-Boni kommen.

Welche Set-Boni gibt es? Zu den Boni ist bisher noch nichts bekannt, diese dürften sich demnach noch in der Entwicklung befinden. Sobald der PTR von Patch 10.1 live ist, könnte es aber womöglich einen ersten Blick auf die Boni geben – wir werden dann natürlich berichten.

Wie gefällt euch die Optik der Tier-Sets? Welches Set gefällt euch am besten und warum ist es das vom Priester? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.