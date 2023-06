Ihr könnt euch ab heute die beste Rüstung in WoW selbst bauen, wenn ihr Pech beim Looten habt – So geht’s

Mit Beginn der zweiten Season in WoW: Dragonflight dürft ihr wieder den Belebungskatalysator nutzen, um euren Loot in Tier-Set-Teile umwandeln zu lassen. Hierzu gab es in Patch 10.1 aber auch ein paar Änderungen. Wie ihr diesen nutzen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist der Belebungskatalysator? Der Belebungskatalysator wird dafür verwendet, Loot von Endbossen aus Raids, Dungeons sowie dem PvP in Tier-Set-Teile umzuwandeln, also Items mit besonderen Eigenschaften.

Wo findet ihr den Katalysator? Der Katalysator ist im Gebiet Thaldraszus zu finden, genauer gesagt bei Tyrhold. Dort trifft ihr auf einen Refti mit dem Namen Antuka, der euch dabei behilflich sein wird, eure Items entsprechend umzuwandeln.

Um zum Belebungskatalysator zu gelangen, gab es mit Patch 10.0.5 auch die passende Quest bei Koranos in Valdrakken (auf dem Turm).

Schaut euch hier alle Neuerungen in Patch 10.1 zu WoW: Dragonflight an.

Wie funktioniert der Katalysator? Der Aufbau des Fensters zum Belebungskatalysator ist recht simpel. Zu sehen sind 2 Fenster. Bei einem davon klickt ihr auf das Plus-Symbol, wo ihr den Gegenstand auswählt, den ihr umwandeln wollt.

Klickt dann auf umwandeln und schon habt ihr das neue Item in der Hand. Das Itemlevel des Gegenstandes wird bei der Umwandlung jedoch nicht verändert. Wenn ihr etwa eine Brust mit Itemlevel 410 in den Katalysator werft, dann wird das Tier-Set-Item danach auch Itemlevel 410 haben.

Für die Nutzung des Katalysators benötigt ihr Aufladungen. In Season 1 habt ihr euch die Aufladungen verdient, indem ihr Aufgaben dafür abgeschlossen habt. Diese Tätigkeiten gewährten euch immer einen anteiligen Wert der Aufladung. Verdienen konntet ihr euch die Aufladungen für alle Charaktere, wobei die Aufladung jeweils immer nur für den Charakter dann aufgebraucht wurde.

Welche Änderungen gibt es in Season 2? Ab heute könnt ihr Loot aus dem Aberrus Raid der zweiten Season mit dem Belebungskatalysator umwandeln. Sobald der Belebungskatalysator hierfür freigeschaltet ist, erhalten alle Spieler die wiedererweckte Schattenflamme für jeden ihrer Charaktere.

Jede Woche werden die Spieler fortan jeweils immer die wiedererweckte Schattenflamme pro Charakter erhalten. Die accountweite Quest hierzu wurde abgeschafft. Zudem stehen beim Belebungskatalysator keine weiteren Kosten an, als die wiedererweckte Schattenflamme .

Dazu können bei jeder neuen Season die Items aus den vorherigen Seasons kostenlos umgewandelt werden. Aktuell ist diese Möglichkeit leider noch inaktiv.

WoW: Wie komme ich nach …? Großer Guide für alle Orte