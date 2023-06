„Diablo 4 hat meine Gilde gekillt“ – Spieler in WoW klagt, dass seine Freunde nicht mehr zum Raid erscheinen

Diablo 4 ist ein riesiger Erfolg und viele Spieler versinken momentan in den Tiefen Sankturios. Diablo 4 ist aber auch ein zeitintensives Spiel. Wenn man effizient sein will, dann ist klassischer Grind an der Tagesordnung. User auf reddit klagen jetzt, dass ihre Gilden in World of Warcraft wegen Diablo sterben.

Momentan spielt gefühlt jeder Diablo 4. Auch viele Leute, die keine Diablo-Enthusiasten sind, probieren den neuen Teil der Action-RPG-Reihe zumindest aus. In einem Reddit-Post klagen einige WoW-Spieler aber, dass ihre Gilden sterben, weil alle Diablo spielen.

Das ARPG hat ohnehin einen gewissen Einfluss auf das MMORPG World of Warcraft. Zuletzt sorgte der Release von Diablo 4 etwa für die Preiserhöhung eines Items in WoW.

Was ist das Problem? Der User Alive_Advisor3612 postete einen kleinen Beitrag im WoW-Subreddit. 6 Leute aus seiner Gilde hätten letzte Woche verlassen, weil sie Diablo 4 spielen. Somit fehlen der Gilde Spieler für regelmäßige Raids.

Viele User unter dem Post machen momentan ähnliche Erfahrungen, aber nicht alle sehen das Problem so drastisch.

wallzballz89: 90% unserer Gilde spielt Diablo 4. Jeder taucht zwar für Raids auf, macht aber nichts anderes in WoW.

tallboybrews: Ich weiß nicht. Ich hab Diablo 4 und ich bin nicht mal so hart drin, aber es nahm mir auf jeden Fall meine Motivation für 10.1.

nukleus7: Diablo 4 kann sehr süchtig machend sein, vor allem, wenn Blizzard Fehler behebt und Seasons vorgestellt werden.

Einige meinen, dass bei ihnen in WoW gerade etwas die Luft raus sei. Vermutlich würden sie jetzt gerade die Zeit mit Diablo 4 überbrücken und dann mit dem neuen Update 10.1.5 wiederkehren. Da steckt immerhin einiges drin.

Die User stimmen dem Post zu. Und auch, wenn Spieler einloggen, dann nur noch für die wöchtenltichen Schlachtzüge und für nichts anderes mehr. Andere User erkennen das Problem zwar an, sehen es aber nicht so dramatisch:

lovejac93: Ist es einmal der Diablo-4-Grind, dann kommen sie zurück zum WoW-Grind

jacktherdogo: Jeder wird in 1 oder 2 Wochen zurückkehren. Gehts nur noch um den Grind, werden die meisten Leute quitten.

Hakunamateo: Ich hab das Gefühl, der Diablo-4-Hype wird nicht lange anhalten

Zu Bedenken sei lediglich, dass Mitte Juli schon wieder Season 1 in Diablo 4 anstehe. Da werde sicherlich noch einmal eine Menge Spieler zumindest kurzfristig abwandern.

Die andere Seite findet, das Problem sei nur temporär und dass der Hype von Diablo 4 abklingen wird und die Leute wieder zu WoW zurückkehren. Auch das Endgame von Diablo 4 wird in den Kommentaren des Posts kritisiert und viele denken, dass dem Endgame früher oder später der Rücken zugekehrt wird.

