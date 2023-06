Der Release von Diablo 4 macht ein Item in WoW über 60.000 Gold teurer

Mit der Veröffentlichung von Blizzards Diablo 4 steigen bestimmte Preise im MMORPG World of Warcraft. Die Goldgoblins in den Auktionshäusern schlagen schon fast die Hände über den Köpfen zusammen. Aber was passiert da?

Welche Preise steigen in WoW? Die Auktionshäuser von World of Warcraft sind für viele Spieler essenziell. Nicht nur, weil man dort starke Rüstung oder coole Reittiere erwerben kann. Selbst die Spielzeit muss man nicht über ein Abonnement regeln, sondern kann sein WoW-Gold dafür nutzen. Mit WoW-Token, die gegen Goldpreise angeboten werden, kann man die Spielzeit ebenfalls verlängern.

Ausgerechnet diese Token steigen seit ein paar Tagen massiv im Wert. Aber warum steckt Diablo 4 dahinter?

Mit WoW-Token könnt ihr Diablo 4 kaufen

Wie funktioniert das? Die Token (auch WoW-Marke) funktionieren in zwei Richtungen:

Ihr könnt sie für 20 € kaufen und anschließend im Auktionshaus gegen Gold verticken

Ihr kauft sie im Spiel gegen Gold und könnt sie dann im Battle.net gegen 30 Tage Spielzeit oder 13 € Guthaben umtauschen

Der Goldpreis im Auktionshaus variiert dabei je nach Angebot und Nachfrage. Ist das Auktionshaus übersättigt mit Spielern, die die WoW-Marken anbieten, dann ist der Preis geringer als im Vergleich, wenn nur wenige WoW-Marken angeboten werden.

Wer jetzt gerade viel Gold in WoW besitzt, kann das in WoW-Marken investieren und diese dann bei Blizzard in Battle.net-Guthaben umtauschen. Mit diesem Guthaben lässt sich bei Blizzard zum Beispiel die Vollversion von Diablo 4 erwerben.

So krass ist der Preis gestiegen: Schaut man sich die Preis-Entwicklung der WoW-Marke an, dann ist erkennbar, dass sie zu den Release-Zeiten von Diablo 4 deutlich anstieg.

Die Webseite WoWTokenPrices schaut je nach Region auf die täglichen Preisschwankungen des WoW-Token.

Die Entwicklung der Token-Preise in der EU-Region – Quelle: WoWTokenPrices.com

Auf der Grafik zu erkennen sind die Peaks zum 2. Juni (Frühstart von Diablo 4) und zum 6. Juni (Release von Diablo 4).

Kurz vor dem Release von Diablo 4 am 6. Juni pendelte sich der Preis der WoW-Marke bei rund 350.000 Gold ein. Heute, am 6. Juni, erreichte der Peak 414.000 Gold. Ein Anstieg um etwa 64.000 Gold. In den letzten 7 Tagen lag der niedrigste Preis bei nur 326.458 Gold. Das wäre im Vergleich ein Anstieg um fast 90.000 Gold.

Wie teuer wäre Diablo 4 mit WoW-Gold? Wer mit WoW-Gold jetzt Diablo 4 kaufen möchte, der muss einiges investieren. Ein WoW-Token kostet aktuell 414.000 Gold und bringt 13 € Guthaben. Die Standard-Edition von Diablo 4 kostet 69,99 € im Battle-Net. Ihr müsstet also grob 6 Token für 13 € verkaufen, um genug Guthaben für die Standard-Edition zu erhalten. Das entspricht 2.484.000 Gold.

Wie entsteht dieser Preis-Anstieg? Eine mögliche Erklärung ist, dass gerade viele WoW-Spieler ihr Gold dafür nutzen, um WoW-Marken zu kaufen und diese dann bei Blizzard gegen Guthaben einzutauschen. Mit diesem Guthaben können sie Diablo 4 erwerben, ohne ihr „Geld“ ausgeben zu müssen. Sie bezahlen es mit ihrem erfarmten Gold aus World of Warcraft.

Durch den Release von Diablo 4 scheint es, als wollen gerade mehr Spieler diese WoW-Marken kaufen als in der Zeit vor dem Release, wo sich der Preis recht stabil bei 340.000 Gold und weniger befand.

