Diablo 4 kaufen mit WoW-Gold – Wie lange brauche ich dazu?

Das neue Action-RPG Diablo 4 ist jetzt vorbestellbar. Die ersten Fans haben sich das Spiel schon gekauft – und einige davon, ohne direkt dafür zu bezahlen. Sie haben schlicht Geld aus World of Warcraft dafür benutzt. MeinMMO erklärt, wie das geht und worauf ihr achten müsst.

Wie funktioniert der Kauf? Seit einigen Jahren gibt es in World of Warcraft die sogenannte „WoW-Marke“. Diese hat zwei Funktionen:

ihr könnt sie für 20 € kaufen und dann gegen Gold im Spiel an andere Spieler verkaufen

ihr könnt sie im Spiel für Gold kaufen und dann gegen Spielzeit oder 13 € Guthaben im Battle.net einlösen

im Guide erklären wir euch, wie ihr die WoW-Marke richtig nutzt

Der aktuelle Preis der Marke wird dabei von Angebot und Nachfrage der Spieler in einer Region bestimmt und nicht von Blizzard vorgegeben. Das Guthaben kann dazu genutzt werden, um andere Spiele zu kaufen wie Call of Duty oder das kommende Diablo 4.

Wir erklären euch hier, was in den Editionen von Diablo 4 steckt und für wen sich die Collector’s Box steckt und im Artikel hier, wie lange ihr braucht, um euch die Editionen in WoW zu erspielen.

Wenn ihr Diablo 4 vorbestellt, dürft ihr auch an der Closed Beta teilnehmen, die vor dem Release am 6. Juni stattfinden soll. Ihr findet in den ersten Berichten zu Diablo 4 schon den Ersteindruck verschiedener Tester. Den neusten Trailer seht ihr hier:

20 Stunden WoW für die teuerste Version von Diablo 4

So lange braucht ihr für den Kauf: Gold bekommt ihr in World of Warcraft aus vielen verschiedenen Quellen. Bereits beim Leveln gibt es einen dicken Batzen, das Meiste bekommt ihr aber durchs gezielte „Farmen“ auf Maximalstufe.

Verschiedene Guides, etwa auf YouTube, versprechen im Schnitt zwischen 80.000-120.000 Gold pro Stunde. MeinMMO-Dämon Cortyn hat ebenfalls einen Weg gefunden für 600.000 Gold in 6 Stunden ohne viel Aufwand.

Euer Umsatz hängt aber immer davon ab, was genau ihr findet und wie viel ihr dafür gerade im Auktionshaus bekommt. Eine Marke kostet aktuell auf EU-Servern 258.965 Gold (Stand 19. Dezember). Ihr bräuchtet also für den Kauf von Diablo 4:

6 Marken für die Standard-Edition von Diablo 4 (69,99 €) – Das entspricht rund 1,55 Millionen Gold, oder 15,5 Stunden im Schnitt

7 Marken für die Deluxe-Edition von Diablo 4 (89,99 €) – Das entspricht rund 1,81 Millionen Gold, oder 18,1 Stunden im Schnitt

8 Marken für die Ultimate-Edition von Diablo 4 (99,99 €) – Das entspricht 2,1 Millionen Gold, oder 20,1 Stunden im Schnitt

Jede Nachkommastelle wird hier aufgerundet, weil ihr keine halben Marken kaufen könnt, sondern immer eine volle braucht. Die Collector’s Box ohne Spiel könnt ihr euch übrigens nicht mit Marken kaufen, da ihr diese nur im Blizzard Gear Store kaufen könnt. Dort könnt ihr aber nicht mit Battle.net-Guthaben bezahlen.

Bleibt das dauerhaft so? Die Marke ist im Moment auf dem tiefsten Stand seit Monaten (via wowtokenprices.com). Das liegt mit daran, dass viele Spieler zum Release von Dragonflight aktuell schnell an Gold kommen wollen und dafür Marken kaufen.

Traditionell werden die Marken zu einem Release immer günstiger und gegen Ende einer Erweiterung immer teurer. Dragonflight belohnt euch jedoch mit ziemlich großen Mengen an Gold, was dafür sorgen könnte, dass die Preise vorerst nicht enorm ansteigen.

Im Augenblick ist es deswegen schwer zu sagen, ob die Marke bald deutlich steigt oder sogar noch weiter sinkt.

Ist das legal? Ja, Blizzard erlaubt ausdrücklich die Benutzung von Battle.net-Guthaben für den Einkauf von digitalen Gütern im Store. Ihr solltet nur kein Gold aus dritten Quellen beziehen, da dies wiederum gegen die Nutzungsvereinbarung verstößt.

Diablo 4 wird übrigens auch einen Battle Pass mit kostenpflichtigem Pfad bekommen. Den könnt ihr euch vermutlich auch mit WoW-Gold kaufen, sobald er erscheint:

