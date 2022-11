WoW Dragonflight: Level-Guide – Schnell auf Stufe 70 mit unseren 5 Tipps

Mit WoW Dragonflight steigt das Maximallevel auf Stufe 70. Wie ihr den Stufenaufstieg am schnellsten meistert, verrät euch MeinMMO im großen Level-Guide.

Was gibt es hier für Tipps? Wir haben einige nützliche Hinweise zusammengestellt, die euch dabei helfen sollen, in der neuen Erweiterung Dragonflight möglichst schnell zu leveln:

Wenn ihr euch noch gar nicht zurechtfindet, erklären wir euch in unserem Guide, wie ihr eigentlich auf die Dracheninseln kommt.

Beachtet: Wenn ihr möglichst schnell leveln wollt, werdet ihr von der Story von Dragonflight nicht viel mitbekommen. Je nachdem, was euch wichtiger ist, werdet ihr mehr oder weniger Zeit zum leveln brauchen. In unserem Special verraten wir euch, was ihr zur Story von WoW bisher wissen müsst.

Ihr findet den aktuellen Status von Servern und Co. unserem Release-Ticker für Dragonflight.

Wie lange dauert das Leveln? Nach neusten Informationen sollte die schnellstmögliche Level-Zeit vermutlich etwa 4 Stunden dauern. Das geht jedoch nur, wenn ihr euch schon alles zurechtgelegt und in der Beta jeden Schritt genau geplant habt.

In der Beta wurden die Anforderungen mehrmals angepasst, weswegen der Wert je nach Guide und Experte zwischen 5 bis 10 Stunden schwankt. Rechnet deswegen mit etwa 6-8 Stunden, um einen Charakter von Stufe 60-70 zu bringen.

Ihr findet in unserem Special alle Infos zur neuen Erweiterung Dragonflight. Im Video zeigt Blizzard noch einmal die wichtigsten Features:

Vorbereitung und Items zum schnellen Leveln auf 70

So bereitet ihr euch vor: Das Wichtigste zuerst: räumt euer Inventar auf! Möglichst große und vor allem leere Taschen helfen euch beim Leveln, denn ihr müsst dann weniger häufig zum Händler oder auf euer Mammut/Yak aufsteigen. Dragonflight soll euer Inventar zwar weniger vollmüllen, aber gerade beim Leveln werdet ihr immer noch viele Items finden, die eure Taschen füllen.

Holt euch auf jeden Fall entweder noch vor Release eine 20-Platz-Tasche für Reagenzien, die euer Inventar einfach erweitert, oder direkt nach Release in den ersten Quests einen entsprechenden Beutel. Der hilft euch dabei, stets genug Platz im Inventar zu haben.

Ein weiterer, wichtiger Tipp: setzt und nutzt euren Ruhestein. Viele Spieler vergessen, dass sie diesen Gegenstand haben oder bewahren ihn „für wichtige Fälle“ auf. Ihr könnt euch damit aber viele Minuten Rückweg zum Quest-Hub sparen und das beim Leveln mindestens 10-Mal!

Diese nützlichen Items aus dem Auktionshaus helfen euch

Es kann sich lohnen, vor der Reise auf die Dracheninseln einen kurzen Abstecher ins Auktionshaus zu machen und euch mit Vorräten einzudecken. Dort gibt es einige Items, die beim Leveln besonders nützlich sind:

Mit Fläschchen und Tränken von Alchemisten könnt ihr eure Gegner schneller besiegen.

Wenn ihr sparen wollt, dann verbraucht beim Leveln erst einmal eure alten Tränke aus den Schattenlanden, die braucht ihr auf 70 sowieso nicht mehr.

Trommeln der Wut: Dienen als „kleines Heldentum/kleiner Kampfrausch“ für alle Klassen, die auf diese Fähigkeiten keinen Zugriff haben.

Schießschuhe: Erhöhen kurzzeitig euer Bewegungstempo auf dem Boden.

Goblingleiter: Lassen euch beim Fallen elegant durch die Luft segeln.

Gebratener Grätenfisch: Buff-Food, das eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, wenn ihr einen Gegner tötet, der Erfahrung oder Ehre gewährt.

Karierte Flagge: Erhöht euer Reittier-Tempo 10 Minuten lang um 30 % – auch beim Drachenreiten. Gibt’s beim Dunkelmondjahrmarkt, wenn ihr die ganz große Sause in 20 Glockenschlägen abschließt.

Schießschuhe machen euch kurze Zeit enorm schnell. Das ist vor allem in Gebieten nützlich, wo ihr viele Gegner zusammenziehen wollt.

Es gibt noch weitere Items, die eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Diese jetzt noch zu farmen, kostet aber mehr Zeit, als sie euch später einsparen würden. Darum empfehlen wir sie an dieser Stelle nicht.

Was euch jedoch hilft, sind die Gilden-Banner, die ihr für einen freundlichen Ruf bei eurer Gilde beim Gildenhändler in Sturmwind oder Orgrimmar kaufen könnt. Diese Banner erhöhen eure erhaltene Erfahrung für das Töten von Gegnern, euren Rufgewinn und eure Ehre in 100 Metern Umkreis:

Banner der Zusammenarbeit: 5% mehr Erfahrungspunkte

Standarte der Einheit: 10% mehr Erfahrungspunkte

Schlachtstandarte der Zusammenarbeit: 15% mehr Erfahrungspunkte

Nutzt diese Banner, wann immer ihr könnt. Besonders dann, wenn ihr in einem Questgebiet viele Gegner töten müsst. Die Banner halten 15 Minuten lang an und haben eine Abklingzeit von nur 10 Minuten.

Die besten Addons zum Leveln

Ihr findet in unserer Liste mit den besten Addons für World of Warcraft einige hilfreiche Tools, die das Leveln schneller und angenehmer machen. Hier sind die wichtigsten Erwähnungen im Überblick:

Scrap: verkauft für euch automatisch allen „Schrott“, der nur zum Verkaufen gedacht ist und spart euch beim Händler einige Klicks.

RareScanner: sucht in der Umgebung nach seltenen Gegnern und zeigt sie euch an. Die liefern meist besonders guten Loot und einen dicken Batzen Erfahrungspunkte.

Speedy AutoLoot: erhöht die Geschwindigkeit, mit der ihr lootet.

Cinematic Canceller: überspringt automatisch alle Filmsequenzen im Spiel.

HandyNotes: Zeigt euch Schätze und nützliche Items auf der Map an, vor allem praktisch für die Glyphen beim Drachenreiten.

Addons sind nichts, was ihr zum Leveln oder Spielen unbedingt braucht. Sie ermöglichen es euch aber, in Summe einige Minuten rauszuschlagen, in denen ihr im schlimmsten Fall sonst nur auf den Bildschirm starren und warten würdet.

Kriegsmodus & Dunkelmond: Lohnt sich der EP-Boost?

Für mehr Erfahrungspunkte könnt ihr den Kriegsmodus aktivieren. Dadurch erhaltet ihr 10 % mehr Erfahrung und Gold, erklärt euch aber auch dazu bereit, von Spielern der anderen Fraktion jederzeit angegriffen werden zu können.

In Dragonflight spielen Horde und Allianz gemeinsam, teilen sich sogar die Gegner, weswegen der Frieden weitgehend gewahrt werden kann. Ob sich der Kriegsmodus für euch lohnt, müsst ihr selbst entscheiden:

Ist der Server generell ruhig, könnt ihr den Kriegsmodus bedenkenlos nutzen. Gerade auf Rollenspiel-Servern nutzen viele Spieler das Feature nur für die Erfahrung und sind sonst friedlich.

Auf größeren Servern, die früher schon PvP-Server waren oder auf denen ein starkes Fraktions-Ungleichgewicht herrscht, kann es sein, dass ihr häufiger Ärger mit der anderen Fraktion habt. Hier lohnen sich die 10 % Bonus-EP normalerweise nicht, weil ihr auch deutlich öfter vom Leveln abgehalten werdet.

Ob sich der Kriegsmodus lohnt, hängt auch mitunter davon ab, welche Klasse ihr spielt. Einige Klassen wie Schurken sind im PvP schlicht stärker und können sich ihre Kämpfe aussuchen oder fliehen.

Welche Klasse sollte ich in WoW Dragonflight spielen? 5 Klassen empfehlen wir, von 2 raten wir ab

Dunkelmondjahrmarkt: +10 % EP obendrauf

Einmal im Monat findet für eine Woche der Dunkelmondjahrmarkt statt. Dort bekommt ihr für bis zu eine Stunde 10 % mehr Erfahrung, wenn ihr euch aufs Karussell oder in die Achterbahn setzt. Alternativ bekommt ihr den Buff auch über verbrauchbare Zylinder.

Der Buff lohnt sich vor allem, wenn ihr später über den Dungeon-Browser leveln wollt, weil ihr euch dazu nicht vom Fleck bewegen müsst. Seid ihr aber zufällig in der Nähe oder setzt eure Ruhesteine richtig, ist es ratsam, den Buff jederzeit mitzunehmen. Ohne Portale und Co. ist der Buff aber weniger ratsam.

Direkt nach dem Release von Dragonflight, am Sonntag, den 4. Dezember, startet der Dunkelmondjahrmarkt sogar und läuft bis zum Samstag, den 10. November.

Drachenreiten – So seid ihr schneller auf den Dracheninseln

Drachenreiten ist ein neues Feature in Dragonflight und ermöglicht es euch, mit einem eigenen Drachen durch die Lüfte zu gleiten und ihn sogar anzupassen. Die speziellen Mounts bekommt ihr recht früh im ersten Gebiet der Erweiterung.

Macht euch möglichst früh mit dem Feature vertraut, denn die Elan-Mechanik funktioniert anders, als ihr es bisher vom Fliegen gewohnt seid. Euer Drache hat nicht unendlich viel Kraft, um sich in der Luft zu halten, sondern gleitet vielmehr.

Im Verlauf der Erweiterung lernt euer Drache mehr Fähigkeiten und bekommt weitere Anpassungsmöglichkeiten. Wir raten, sämtliche Anpassungs-Glyphen fürs Drachenreiten möglichst schnell zu sammeln. Wie das geht, lest ihr im Guide:

WoW Dragonflight: Drachenreiten Glyphen finden – Addon zeigt alle Fundorte auf der Map

Das Sammeln sollte euch insgesamt nur grob 30 Minuten kosten, spart euch aber nach hinten heraus viel Zeit, wenn ihr schneller unterwegs seid. Verzichten solltet ihr darauf nur, wenn ihr schon ganz genau wisst, welche Route ihr zum Leveln nutzen solltet.

Hier seht ihr Gameplay zum neuen Drachenreiten-Feature:

Level-Route – Welche Quests sollte ich machen?

So plant ihr eure Route: In Dragonflight müsst ihr die Gebiete in vorgegebener Reihenfolge erledigen, zumindest mit dem ersten Charakter:

Die verbotene Insel (nur Dracthyr, Stufe 58-60)

Die Küste des Erwachens (58-64)

Ebenen von Ohn’ahra (62-66)

Das Azurblaue Gebirge (64-68)

Thaldraszus (66-70)

Anschließend könnt ihr mit Zweitcharakteren („Twinks“) entscheiden, im Abenteuermodus eine beliebige Reihenfolge zu absolvieren. Das ist ratsam, weil ihr dann auch Zugriff auf Weltquests habt.

Achtet hier darauf, dass ihr nach Möglichkeit nur die Kampagnen-Quests erledigt. Diese sind mit einem Schild um das Ausrufezeichen gekennzeichnet und führen euch auf dem schnellsten Weg durch die Dracheninseln.

Alle anderen Quests sind eher Umwege, die ihr meiden solltet, wenn es euch nur um Geschwindigkeit geht. Allerdings bringen euch die Kampagnen-Quests nach neusten Informationen vermutlich nicht ganz auf Stufe 70.

Diese Quests lohnen sich noch: Ihr könnt euch entweder entscheiden, bestimmte Nebenquests zu machen, die ohnehin auf dem Weg liegen, oder eure Berufe beim Leveln zu nutzen. Die Berufe sind hier meist ratsamer.

Beim Levlen könnt ihr bereits für Erfahrungspunkte Rohstoffe abbauen und daraus Gegenstände herstellen, wenn ihr den entsprechenden Beruf erlernt habt. Berufe erhielten mit Dragonflight eine große Überarbeitung und ihr bekommt nun Erfahrung für das erste Mal, wenn ihr etwas herstellt. Außerdem gibt es Berufs-Quests, die euch in der Summe bis zu zwei Level bescheren können.

Hier seht ihr die Features für Berufe in Dragonflight im Überblick:

Was ist mit Dungeons?

Unsere Empfehlung ist, beim Leveln mit entsprechenden Quests die neuen Dungeons von Dragonflight zu erledigen. Das hat mehrere Vorteile:

ihr lernt die Dungeons später für Mythic+ kennen

ihr erhaltet Loot, der euch beim Leveln hilft

die Erfahrung entspricht grob dem, was ihr in der gleichen Zeit beim Questen erhalten würdet

es ist Abwechslung und hält euch bei Laune

Bedenkt, dass die Effizienz von Dungeons davon abhängt, wie schnell eure Gruppe ist. Seid ihr bereits eingespielt oder kennt die Instanzen, dann seid ihr vermutlich deutlich schneller als eine Gruppe zufälliger Mitspieler.

Mit Blick auf die Nützlichkeit für später in der Erweiterung raten wir aber, auch ein paar Minuten länger beim Leveln in Kauf zu nehmen, um die Dungeons schon beim Leveln kennenzulernen.

Viele Features von Dragonflight sind für die Zukunft gebaut:

