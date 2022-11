WoW: Wo startet Dragonflight? – Vorquest, Schiff-Fahrt und mehr

Später schaltet ihr auch noch ein Portal frei, das ihr dann – wie in allen Erweiterungen bisher auch – aus den Portalräumen in Sturmwind oder Orgrimmar verwenden könnt.

– Die neuen Dracthyr richtig spielen – Schnell auf Lvl 70 Leveln – Alle Drachen-Anpassungen in einer Stunde finden – Alle Unterklassen und Talentskillungen – So kommt ihr schnell an Gold

In wenigen Stunden beginnt World of Warcraft Dragonflight und damit die neunte Erweiterung von Blizzards MMORPG. Doch wie startet man überhaupt in das neue WoW-Addon? Gibt es eine Vorquest? Von wo kommt man auf die Dracheninseln?

Wie kommt man in World of Warcraft auf die Dracheninseln? Wo startet das neue Addon? Wir haben alle wichtigen Infos für einen reibungslosen Launch.

