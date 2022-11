WoW: Ihr könnt schon jetzt 20 Inventar-Plätze als Reagenzientasche erhalten – So geht’s

Ihr wollt mehr Platz in World of Warcraft? Ab sofort bekommt ihr 20 Item-Slots geschenkt – denn es gibt eine Reagenzientasche, die alles besser macht.

Inventarplatz ist ein rares Gut in World of Warcraft. Wer viele Ausrüstung sammelt, Tränke mit sich herumschleppt und auch gerne mal Kräuter, Erze oder Stoffe einsammelt, der bringt das Inventar rasch an seine Belastungsgrenze. Doch in Patch 10.0 gab es bereits einen neuen Taschenplatz für eine „Reagenzientasche“ – diese war bisher allerdings noch nicht zu bekommen.

Jetzt ist genau das möglich, denn das Pre-Event zu Dragonflight schenkt euch somit 20 Inventarplätze!

Was ist die Reagenzientasche? Das ist ein ganz neuer Taschenplatz, der mit Dragonflight hinzugefügt wurde. Damit steigt die Anzahl der Taschen also an. Ihr habt künftig euren Standard-Rucksack, dazu vier gewöhnliche Taschen und eure Reagenzientasche. Wie der Name erahnen lässt, kommen in diese Taschen lediglich Handwerksmaterialien.

Wie bekommt man die Reagenzientasche? Eigentlich werde große Reagenztaschen erst mit Dragonflight verfügbar, doch ihr könnt euch schon jetzt eine sichern! Im Pre-Event gibt es nämlich eine Tasche und die ist quasi geschenkt – der Aufwand ist sehr gering.

Ihr könnt sie beim Event-Händler der Primalisten-Angriffe kaufen, je nach Fraktion:

Horde: Sturmjägerin Suhrakka in Durotar (56 / 12)

Allianz: Sturmjäger William in Sturmwind (25 / 53)

Für den Kauf der „Sturmgebeutelte Reagenzientasche“ benötigt ihr 5 „Urzeitliche Essenz“, das ist die Event-Währung. 5 ist dabei eine äußerst geringe Menge, die ihr vermutlich nach 2 Minuten habt. Alleine die erste Quest zum Event gewährt schon 60 dieser Essenzen. Da die Essenzen an den Account gebunden sind, könntet ihr die 60 Essenzen als einfach weiterschicken und so gleich 12 Charaktere mit der neuen Tasche ausrüsten!

Die Tasche kostet nur 5 Essenzen – das ist quasi geschenkt.

Die Tasche hat zwar nur 20 Plätze, allerdings sind das 20 neue Plätze, die den Rest eures Inventars nicht mehr belasten. Es lohnt sich also schon jetzt, die „Sturmgebeutelte Reagenzientasche“ zu holen, um in den kommenden Wochen noch vom zusätzlichen Platz zu profitieren.

Wie kommt man an Urzeitliche Essenzen? Essenzen bekommt ihr grundsätzlich nur auf einen Weg: Ihr müsst das Pre-Event spielen. Nehmt dafür einfach auf Stufe 60 die Quests in Sturmwind oder Orgrimmar an – ihr werdet jeweils von einem schwarzen Drachen zu euren Anführern gerufen. Nach einer kurzen Erklärung werdet ihr auch zu den Eventhändlern geführt und erhaltet einige Quests. Für diese müsst ihr an den „Urelement“-Angriffen teilnehmen und Kreaturen in den auf der Karte markierten Gebieten töten.

Die meisten Mobs dort droppen die Essenzen relativ großzügig, sodass ihr spätestens nach einer Handvoll solcher Angriffe genügend haben solltet, um nicht nur die Tasche, sondern auch alle anderen Belohnungen – wie ein Spielzeug und Rüstungsset – zu kaufen.

Habt ihr euch die Sturmgebeutelte Reagenzientasche schon geholt und genießt den Platz in eurem Inventar?