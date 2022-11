WoW: Neues Cinematic zeigt Alexstrasza und warum ihr auf die Dracheninseln müsst

Khadgar, Kalecgos und Alexstrasza zeigen, warum wir in WoW: Dragonflight ganz dringend auf die Dracheninseln müssen.

In World of Warcraft bereitet sich alles auf den Launch der neuen Erweiterung Dragonflight vor. Eine Reihe neuer Quests im Spiel machen bereits deutlich, dass große Veränderungen anstehen. Doch warum wollen wir überhaupt auf die Dracheninseln und was ist das Problem dort? Ein neues Cinematic mit Kalecgos, Khadgar und der Drachenmutter Alexstrasza schafft Gewissheit.

Spoilerwarnung: Das Cinematic ist Teil der Vorquest für Dragonflight, die ihr aktuell schon in World of Warcraft spielen könnt. Wenn ihr das lieber live im Spiel erleben wollt, solltet ihr hier nicht weiterlesen.

Alexstrasza hat ziemlich miese Laune (und Sommersprossen).

Bisher wurde der Besuch auf den Dracheninseln von Blizzard vornehmlich als „Abenteuer und Expedition“ verbucht. Auch, wenn das die Motivation von vielen Gruppierungen wie der Forscherliga oder dem Reliquarium ist, gibt es auf den Dracheninseln eine große Bedrohung, die mal wieder in ihre Schranken gewiesen werden muss.

Seit „Legion“ hat sich Khadgar nach Karazhan zurückgezogen und studiert das alte Wissen, das in diesem Turm verborgen liegt. Nur ganz kurz tauchte er in den Schattenlanden auf, hat sich ansonsten aus „Battle for Azeroth“ und „Shadowlands“ quasi rausgehalten.

Jetzt wird er vom Blauen Drachenaspekt Kalecgos besucht. Dieser berichtet, dass Furorion auf den Dracheninseln miterlebt hat, wie ein uraltes Übel freigesetzt wurde – die Sturmfresserin Raszageth.

Alexstrasza, Kalecgos, Nozdormu und Furorion sprechen daraufhin auf den Dracheninseln über den Vorfall, denn Raszageth will „die Welt von der Beschmutzung durch die Titanen befreien“ – und das bedeutet eben die Auslöschung der Drachen und auch zahlreicher sterblicher Völker.

Bei Raszageth handelt es sich um eine der „Primal Incarnates“ – ein besonders mächtiger Proto-Drache, der über den Sturm gebietet. Lange Zeit war sie in den Dracheninseln eingesperrt, wurde aber (im Startgebiet der Dracthyr) befreit. Die Angst ist nun, dass Raszageth auch die anderen großen Drachen befreit. Besonders die Erwähnung von „Iridikrons Hunger“ scheint Alexstrasza Angst einzuflößen – sie weicht zurück und verzieht schmerzlich das Gesicht.

Ihr sucht noch einen Namen für euren Dracthyr? Unser Namens-Guide für Drachen hilft euch!

Um sich dieser Gefahr zu stellen, versuchen die Drachen-Anführer nun ihre alte Macht der Aspekte wiederzugewinnen, die sie am Ende von „Cataclysm“ verloren haben. Und um genau das zu schaffen, braucht es eben auch die Hilfe der Helden von Azeroth – denn die regeln jedes Problem früher oder später ohnehin in einem Schlachtzug.

Das Cinematic enthält das, was WoW-Spieler gemeinhin mögen – denn nicht nur „Daddy Khadgar“ feiert so sein Comeback und dürfte die Spielerinnen und Spieler schon bald wieder mit ziemlich schlechten „Dad Jokes“ unterhalten, sondern auch ein genauerer Blick auf „Mommy Alex“ wird gegeben – deren neues Modell bei den Fans ziemlich gut ankommt.

Wie hat euch das Cinematic gefallen? Habt ihr Bock auf die Dracheninseln?

Sämtliche Informationen rund um Dragonflight gibt’s in unserem großen Info-Artikel.