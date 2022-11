WoW-Quiz: Wie gut kennt ihr die Drachen von Warcraft?

Seid ihr Drachen-Profis in World of Warcraft? Dann stellt euer Wissen unter Beweis und zeigt in diesem Quiz, was ihr könnt!

In der nächsten Erweiterung von World of Warcraft dreht sich alles um die Drachen. Immerhin sind die Dracheninseln der Ort der Handlung in Dragonflight – daher muss man gut über die Geschichte der geflügelten Kreaturen Bescheid wissen, um sich dort zurechtzufinden. Denn jedes der neuen Gebiete erzählt im Grunde die moderne Geschichte von einem Drachenschwarm und mit welchen Problemen sie aktuell zu kämpfen haben.

Doch wie gut ist euer Wissen um die Drachen und deren Hintergrundgeschichte wirklich? Versteht ihr alle Zusammenhänge, die mit den Drachen einhergehen? Oder seid ihr eher unerfahrene „Welplinge“, die mit der Drachen-Story nicht so viel anfangen können?

Was wisst ihr zu den Drachen von World of Warcraft?

Um euch auf die Probe zu stellen, haben wir hier ein Quiz zusammengestellt, das euch in einigen Fragen durch die ganze Geschichte der Drachen führt. Während einige Fragen wohl auch für Neulinge ohne große Kenntnisse lösbar sind, dürften andere richtig knackig sein. Es geht sowohl um die großen Entscheidungen, die Drachen im Laufe der Jahrtausende gefällt haben, als auch um die kleinen Details, die vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind.

Habt ihr das Wissen zum Drachen-Profi? Findet es heraus!

Euer Wissen über die Drachen ist nicht so gut? Kein Problem! Erst in der vergangenen Woche haben wir einen umfangreichen Artikel zur Story der Drachen veröffentlicht, der die wichtigsten Punkte der Geschichte kurz und prägnant zusammenfasst. Eine Vielzahl der Fragen könntet ihr mit dem Wissen aus der Zusammenfassung beantworten.

Wie viele Fragen konntet ihr korrekt beantworten? Hattet ihr das Zeug zum Drachen-Profi? Oder solltet ihr besser nochmal die Story nachlesen, bevor es Ende November in die neuen Gebiete geht?