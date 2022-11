Ihr sucht nach einem passenden Namen für eure Drachen in World of Warcraft? Wir verraten euch, wie ihr den perfekten Drachennamen bastelt.

In World of Warcraft ist jetzt für Vorbesteller von „Dragonflight“ die neue Klasse „Rufer“ spielbar. Doch bevor man damit anfangen kann, steht man vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe. Denn wie soll man den neuen Dracthyr nennen? Immerhin will man hier nicht das Namens-Talent von durchschnittlichen Jägern an den Tag legen und seinen Charakter „Dráchênpâúl“ nennen.

Deshalb haben wir hier ein paar Tipps für euch, wie ihr euren Dracthyr nennen könnt.

Drachennamen – Passende Namen für die Dracthyr in WoW

Wer sich stärker mit Namen in World of Warcraft beschäftigt, der weiß bereits, dass die Namen von Drachen immer recht ähnlich klingen – je nachdem, zu welchem Drachenschwarm sie gehören.

Endungen – So enden (fast) alle Drachennamen

Je nachdem, zu welchem Drachenschwarm ein Drache gehört, hat er eine unterschiedliche Endung. Wenn ihr also einen Namen passend zu eurer Farbe oder Abstammung haben wollt, beachtet die folgenden Endungen:

Rote Drachen: -strasz für männliche Charaktere, – strasza für weibliche Charaktere

Blaue Drachen: -gos für männliche Charaktere, -gosa für weibliche Charaktere

Bronzene Drachen: -ormu für männliche Charaktere, -ormi für weibliche Charaktere

Grün: -us für männliche Charaktere, -ra für weibliche Charaktere

Bei schwarzen Drachen ist ist es nicht immer ganz so eindeutig und einige fallen aus der Reihe. Grundsätzlich gibt es hier aber auch einen Trend.

Schwarze Drachen: -ian und -ion für männliche Charaktere, -ia für weibliche Charakter

Vorsilben – Was gut zu Drachen passt

Grundsätzlich habt ihr damit schon die notwendigen Bausteine, um einen passenden Drachennamen zu finden. Ihr könnt einfach einen beliebigen Namen mit diesen Endungen abwandeln.

Wer „noch mehr“ wie ein WoW-Drache klingen will, der kann aber auch den ersten Teil des Namens noch etwas anlehnen. Denn viele Drachennamen spielen auch noch auf die Funktion oder Farbe ihres Schwarmes an. Der erste Namensteil kann – aber muss nicht – demnach der Anfang eines Begriffes sein, der entweder mit der Farbe oder der Funktion des jeweiligen Schwarms in Verbindung steht.

Ein paar Beispiele:

„Chronormu“ setzt sich aus dem Begriff „Chronos“ („Zeit“) und der Endung „-ormu“ zusammen. Es handelt sich dabei also um einen bronzenen Drachen.

„Azuregos“ setzt sich aus dem Begriff „Azur“ (ein Blauton) und der Endung „-gos“ zusammen, ist also ein blauer Drache.

„Onyxia“ setzt sich aus dem Begriff „Onyx“ (ein Mineral) und der Endung „-ia“ zusammen. Es handelt sich also um einen weiblichen, schwarzen Drachen.

Die Funktion der einzelnen Schwärme haben wir hier noch einmal in der Kurzfassung.

Roter Drachenschwarm: Beschützt das Leben und die Schöpfung.

Blauer Drachenschwarm: Kümmert sich um Magie und das Arkane.

Grüner Drachenschwarm: Beschützt die Natur und den Smaragdgrünen Traum.

Bronzener Drachenschwarm: Beschützt die Zeitlinien und beobachtet diese.

Schwarzer Drachenschwarm: Bewahrt die Erde / den Planeten.

Beachtet jedoch, dass nicht alle Drachen streng diesen Richtlinien folgen und einige durchaus aus der Reihe tanzen können. Wenn ihr aber einen „typischen“ Drachennamen haben wollt, solltet ihr mit den Tipps oben auf der sicheren Seite sein.

