WoW: Noch mehr Kuschelwuschel – Horde und Allianz teilen sich bald Mobs

Horde und Allianz arbeiten bald noch besser zusammen. Immer mehr der Fraktionsgrenzen fallen in World of Warcraft.

Was hat es mit „Mob Tagging“ auf sich? Im modernen World of Warcraft können die meisten Feinde nur von einer bestimmten Anzahl an Spielern gleichzeitig angegriffen werden und diesen Beute bescheren. Wer einen Feind zuerst angreift, der „taggt“ diesen Gegner für sich, darf also Beute bekommen. In der Regel können Feinde von 5 Spielern getaggt werden – der 6. Spieler würde den Gegner dann als „grau“ sehen und keine Beute mehr bekommen.

Bisher gab es auch noch eine Unterteilung in die Fraktionen. Wenn ein Allianz-Spieler einen Mob attackiert, dann ist dieser für Horde-Spieler grau.

Was wird nun geändert? Die Fraktionsgrenze für das „Mob Tagging“ wird aufgehoben. Künftig können sowohl Horde- als auch Allianz-Spieler einen Feind angreifen und gemeinsam dafür die Beute einkassieren. Das gilt jedoch nicht im Kriegsmodus. Hier arbeiten beide Fraktionen auch weiterhin streng gegeneinander und können sich Mobs dementsprechend nicht teilen.

Durch diese Änderung wird es auch für die zahlenmäßig unterlegene Fraktion künftig nicht mehr so anstrengend, in gut gefüllten Gebieten zu questen. Man muss sich dann seltener mit der anderen Fraktion „um Mobs streiten“ und kann gemeinsam die Quest-Ziele erfüllen.

Kommt da noch mehr Kooperation? Ja, das ist absehbar. Nachdem das Cross-Faction-Spiel in Dungeons und Raids so gut bei der Community ankam, hat Blizzard bereits angekündigt, dass noch weitere Schritte unternommen werden sollen. Das stellt die Entwickler zwar vor einige technische Hindernisse, doch der Game Director hat bereits angekündigt, dass man noch während Dragonflight versucht, fraktionsübergreifende Gilden einzuführen.

Das Zusammenspiel von Horde und Allianz wird in World of Warcraft also immer intensiver. Wenn neue Optionen dazukommen, werden wir natürlich darüber berichten.

Was haltet ihr davon? Gut, dass man immer besser mit der anderen Fraktion zusammen spielen kann? Oder ruiniert das den Geist von Warcraft?